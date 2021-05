TurbineElettorali Exxx…Polzive!!! I ritocchi ai sindaci scatenano la bagarre. A Codroipo decidono i ducetti. A Monfalcone sbrego Forza Italia-Lega. A San Giorgio mozione di sfiducia contro Mattiussi. Esclusivo

Codroipo, Monfalcone, San Giorgio di Nogaro. Cuore batticuore a Nord Est. A San Giorgio di Nogaro, secondo l’informatissimo sito Bassaparola, la minoranza ha protocollato il testo di una mozione di sfiducia contro il sindaco Mattiussi. Sarà discussa ai primi di giugno.

Prima di passare sotto la bandiera a scacchi delle regionali Fvg del 2023, occorre superare i tornanti delle amministrative. E son dolori. Le anticipazioni di Leopost sugli aumenti alle indennità dei sindaci hanno trovato conferma anche sui cartacei e oggi ne viene data contezza. Il ritocco all’insù è un elemento che sta facendo salire la temperatura in tutti i comuni convocati al voto. A Codroipo la mesata per il sindaco passerà da 3.900 a 4.300 euri ai quali va aggiunto il Tfr di una indennità mensile moltiplicata per gli anni di mandato. Un cuccagna che ingolosisce gli addetti ai lavori alle prese con liste del presidente e civiche mascherate. Alcuni giorni fa a Udine c’è stato un incontro riservatissimo fra il responsabile enti locali per la Lega Pietro Valent e il coordinatore regionale dei seniors di Forza Italia Angelo Castellani. Argomento: le comunali di Codroipo, la questione Lega e quella di Forza Italia che parteciperà alle amministrative col simbolo. L’incognita è derivata dall’operazione dei ducetti Marchetti-Di Natale che faranno scendere in campo il loro beniamino Antonio Zoratti. Una prova di forza che consente al sindaco di Fratelli d’Italia di condurre le trattative per le comunali dall’alto di una robusta candidatura in quota “Lega ufficiale”. In questo senso si trovano spiazzati i tragici azzurri che sono divisi fra coloro che vorrebbero il simbolo come Castellani e quelli contrari, per esempio Cesarino Toso che pensa a una civica di moderati e alla ricerca di un nome per il dopo Marchetti. Di tutt’altro avviso invece il team degli Innovatori che non disdegnano la candidatura di Zoratti, considerata la sua esperienza maturata in questi anni. Qualora vincesse, tirerebbe 4.300 euri-mese. Nell’incastro delle amministrative gioca un ruolo di rilievo il comune di Monfalcone, al voto il prossimo anno, pilotato dall’infaticabile Anna Cisint. La sindaca non ha ancora sciolto la riserva sulla ri-candidatura, tuttavia i nomi fra i cantieri di Monfalcone si rincorrono come trottole. Spunta Gianpiero Fasola, direttore del dipartimento di oncologia di Udine e quello di Asquini, molto gradito a Cisint. Ma sono solo ipotesi. Intanto il capogruppo di Forza Italia Nicoli ha già preso le distanze dalla maggioranza del primo cittadino leghista. Il sindaco di Monfalcone, col ritocco della giunta regionale potrebbe tirare una mesata di 5.500 euri-mese.

Più complessa la situazione a San Giorgio di Nogaro dove per fine mese è convocato il consiglio comunale dopo che il Tar ha annullato la bocciatura della variante 48 sulla quale si é spaccata la maggioranza. La novità è nella presentazione di una mozione di sfiducia presentata contro il sindaco da parte di tutta la minoranza. Il destino del sindaco ora è nelle mani di Sartori, Bertoldi e Pessina. Qualora la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco venisse approvata, si determinerebbe lo scioglimento del consiglio, per essere approvata deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.