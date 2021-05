RistorazioneFriulana Exxx…Polzive!!! Riccardi fa tremare i polsi ai grandi players dei pasti in ospedale. Lotto unico e progetto di un nuovo centro cottura regionale a Palmanova. Esclusivo

Dopo le proroghe decennali cui hanno goduto in questi anni 〈basti pensare alle ultime due che hanno interessato diverse aziende per un totale di oltre 4milioni di euri〉, i grandi attori della ristorazione negli ospedali della regione tremano. Dusmann, Serenissima, Camst, Sodexo…, tremano all’idea di Riccardi di metter mano al sistema milionario della fornitura dei pasti nelle strutture ospedaliere. Rinnovare il servizio e introdurre la novità del centro di cottura regionale. Alcune settimane fa, il consigliere grillino Ussai aveva chiesto informazioni all’assessore che ha confermato tutto. La gara per la ristorazione del servizio sanitario ragionale sarà fatta con un lotto unico ed in tempi brevissimi, l’idea è quella di rivoluzionare completamente la fornitura realizzando un centro unico di cottura, probabilmente a Palmanova, tarato su un modello misto in cui la preparazione dei pasti avviene nel centro e successivamente scaldati prima della somministrazione nelle rispettive strutture. L’assessore vorrebbe affidare ad un unico operatore la fornitura. Sul punto, resta un’incognita che rimbalza dal vicino Veneto dove le gare per l’affidamento del servizio ristorazione è stato oggetto di parecchi ricorsi. Nel 2019 l’authority anticorruzione aveva infatti evidenziato una violazione dei principi della libera concorrenza sul bando della durata di 7 anni, poi ridotti a 4 e del valore di 80 milioni di euro. Tuttavia, le motivazioni di illegittimità della procedura contenute nella Delibera dell’Anac si articolavano sostanzialmente nei seguenti punti: la stravaganza del punteggio premiale sulla disponibilità ad avere un centro di cottura e il vincolo di aggiudicazione. Ora la partita si trasferisce in Friuli e le scintille sono già alte.