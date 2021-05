CapitomboloLega Exxx….Polzive!!! L’assessore di Udine Ciani in tribunale per aver diffamato gli ex assessori. Chi ha scritto il testo? il cagasotto Vestaglia chiede scusa. Esclusivo

Sul caso dell’assessore Ciani accusato di diffamazione dagli ex assessori di Udine: Scalettaris, Venanzi, Giacomello, Pizza, Santoro, Del Torre e Martines, si andrà a sentenza il 27 settembre prossimo. Il braccio destro del sindaco è accusato di aver pubblicato nel 2018 un comunicato stampa in rete in cui l’ex maggioranza veniva definita «dalla parte dei delinquenti». Ieri il giudice Qualizza ha sentito l’assessore e il responsabile dell’ufficio stampa Francesco Chert. E qui si è celebrato il colpo di scena. Il giornalista si è assunto le responsablità della stesura del testo: «Ho scritto io il testo, l’ho inviato all’assessore per conferma e poi l’ho inviato ai giornali». Quindi l’aggravante è doppia, il dipendente del sindaco voleva scagionare l’assessore cocco di Vestaglia ma ammette che lo steso Ciani ha letto il testo prima di inviarlo ai giornali. L’assessore leghista ieri di fronte al giudice ha testimoniato: “Quella frase non appartiene al mio linguaggio, si è trattato di un errore di comunicazione”. Stando alla ricostruzione di Chert, il comunicato era stato scritto per gli organi di stampa, ma l’assessore ne aveva letto solamente l’inizio prima del nulla osta alla spedizione e solo dopo alcune telefonate si accorse che era montata la polemica. Successivamente Ciani si scusò sui quotidiani e altrettanto fece il sindaco Pietro Fontanini in Consiglio comunale, confermando la fiducia al proprio assessore, mentre l’opposizione ne chiedeva le dimissioni. “Strumentalmente”, ha commentato Ciani durante la deposizione. Si andrà a sentenza il 27 settembre.