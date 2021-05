GradoManiKomio Exxx…Polzive!!! In laguna tira il borino: Vertice riservatissimo Kovatsch-Fedriga-Tirelli. La Lega dà le carte del centrodestra sull’isola. Esclusivo

Le immagini del capitombolo dei ciclisti al giro d’Italia sul ponte di Grado di ieri sembrano immortalare la fase pre elettorale sull’isola. Si voterà a metà ottobre e gl’incontri segnalati sono già numerosi. L’ultimo in ordine di tempo è quello che si è svolto tra il candidato sindaco del centrodestra spurio Kovatsch, il presidente Fedriga e il luogotenente della Lega sull’isola, Enzo Tirelli. L’occasione del Giro cadeva a pennello per esplorare la situazione e delineare un primo assetto delle liste a sostegno dell’ex commissario gradese. La Lega fa capire che stavolta vuole dare le carte, Tirelli condurrà le danze e la partita con Fratelli d’Italia pare giù chiusa. Restano in piedi le riserve dei moderati o di ciò che resta dei loro iscritti. Su Progetto Fvg la confusione viaggia a ritmi elevatissimi, mentre su Forza Tragica è stato già detto tutto. Roberto Marin ritenterà la corsa a sindaco. Tuttavia la presenza di Fedriga ieri a Grado lascia aperti molti spazi. Forza Italia potrebbe rientrare nell’orbita Kovatsch solo in cambio di attrezzature pesanti. Pare molto difficile, mai dire mai d’accordo, però i margini sono stretti se si considerano gli attriti feroci che rimbalzano da Monfalcone dove il capogruppo in regione Nicoli, è ai ferri corti con il sindaco Cisint. Resta Progetto Fvg che però in laguna è privo di rappresentanza.

Insomma, la Lega è intenzionata a pilotare l’assalto a Raugna, tuttavia non basta il gazebo della senatrice Marin come quello di due domeniche fa, cui erano presenti solo vertici e potentati politici per dimostrare la propria forza, a Grado i conti bisogna farli con i gruppi di potere locali che, a prescindere dai visitors, sono determinanti per la vittoria. Cinque anni fa Raugna ha vinto sull’ex commissario per solo 70 voti.