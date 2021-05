ConfidiFriuli Exxx…Polzive!!! Giovanni Da Pozzo presidente del Comitato Esecutivo; componenti Sina, Piu e Ricci. Disavanzo da oltre 400mila euri. Garantisce Fedriga. Esclusivo

La cabina di comando del Confidi Friuli, cui sono stati rinnovati i vertici sabato scorso, è quella del Comitato esecutivo. Lì si decide come e a chi distribuire la grana. Il presidente è il recordman friulano di poltrone Giovanni Da Pozzo. Componenti, Lucia Cristina Piu, Fabrizio Ricci e Giorgio Sina. Nell’inserto a pagamento della Camera di Commercio di Pordenone-Udine infilato fra le pagine del Messaggero Veneto di ieri, non viene pubblicato l’organigramma ma solo la riconferma di Vida presidente del Consiglio di amministrazione. In Confidi è l’Esecutivo che conta. Rispetto al bilancio, che ancora non è visibile nel sito, la pagina a pagamento riporta il disavanzo d’esercizio 2020 pari a 435mila€.

In attesa di leggere il valore dei contributi del 2020, nel 2019 ConfidiFriuli ha ricevuto un contributo regionale pari a euro 909.293,97. Nel corso del 2020 il Confidi ha richiesto la maggiorazione del contributo pari al 15% del contributo regionale stanziato per i Confidi dell’anno precedente. Inoltre, come da Legge di stabilità del 2014, il Confidi ha ricevuto dal MISE un contributo pari ad euro 996.653,53 euri,

Il Confidi svolge in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, di controgaranzia e cogaranzia per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.