TuoniDeToni Exxx…Polzive!!! Oggi l’esordio della giunta erede dell’illuminismo honselliano. Salmé scombina i giochi nel centrodestra: Spetta a me la guida della commissione statuto.

E’ convocato per questo pomeriggio il primo consiglio comunale del nuovo sindaco di Udine, Felice De Toni (sala Ajace ore 17). Un altro ex rettore alla guida del capoluogo del Friuli con il compito di riportarlo ai “fabulous ten years” di Furio Honsell. Anche lui ex rettore dal coté illuminista (in prima fila al 25 aprile; in prima fila a Vicino Lontano) che ha portato la città a vivere anni irripetibili e che ora rappresentano un impegnativo confronto da eguagliare, se non migliorare, per la maggioranza De Toni. Rispetto invece a Fontanini non sarà difficile. Quella giunta è già finita nel dimenticatoio.

Per il centrodestra udinese il baccalà ricevuto dalle urne è stato un trauma ed ora l’impegno maggiore della squadra di Fontanini è quello di spartirsi gli strapuntini. Le briciole. Se sulle vice presidenze di consiglio e di capigruppo è stata trovata la convergenza, rispettivamente con Palmisciano vice; capigruppo: Laudicina (Lega); Manzan (Lista Fontanini); Barillari (Forza Italia); Michelini (Identità); Vidoni (Fratelli d’Italia), sono ancora aperte le trattative sulle due presidenze di commissione che spetterebbero alla minoranza, quella Statuto (5a) e quella di verifica e attuazione del programma (6a). Stefano Salmé, dal suo buen ritiro di Lignano Riviera, fa sapere che “la commissione statuto, se non altro per l’aderenza con il mio programma spetta a me, visto che ho manifestato in campagna elettorale i profili di libertà individuali che vorrei inserire nel documento alla luce dell’esperienza con la pandemia. Sono all’opposizione – assicura il consigliere comunale -, di conseguenza sono il più titolato a guidare la 5a. Al centro destra potrebbe andare la 6a, quella di verifica e attuazione del programma “. Questo il quadro a poche ore dall’apertura dei lavori. Dal canto suo, la coalizione di Fontanini ha calato sul piatto delle trattative Giovanni Govetto per la 5a e Antonio Pittioni, detto “Nello”, per la 6a. Secondo il centrodestra Salmé sarebbe organico a De Toni. Su il sipario.