LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Inaugurata la stagione. Lisagest, sindaco e vice ministro: tutelare 120 anni di storia. L’assessore Bini: “Sarà la stagione dei record”. Sull’acciaieria: “In quell’area prima salvaguardare il turismo, poi l’industria. Ad oggi non c’è nessun progetto”.

E’ stata inaugurata ufficialmente stamattina in Terrazza Mare di Lignano (a breve il bando per la riqualificazione della struttura del valore di 13 milioni), la stagione balneare 2023. Cerimonia frizzante affidata allo storico conduttore lignanese Michele Cupitò che ha introdotto gli ospiti e presentato i personaggi della comunità locale cui sono stati consegnati i riconoscimenti di merito. L’anniversario della stazione balneare, 120 anni, ha fatto da collante agli amministratori intervenuti sul palco. Il presidente Lisagest Rodeano, la sindaco Giorgi e il vice ministro Vannia Gava hanno ribadito che, per quanto riguarda la messa a gara delle concessioni balneari (quest’anno attese per Lisagest e alcuni piccoli concessionari) «faremo tutto il possibile per tutelare coloro che, da 120 anni, hanno consentito il successo di Lignano e che hanno creduto in questo territorio. Non permetteremo che il patrimonio di storia, cultura, imprenditoria e passione di chi si è impegnato per la stazione turistica, finisca in mano a delle multinazionali del settore». Nella pratica, la stessa vice ministro ha reso noto che in presidenza del consiglio dei ministri verrà convocato a breve un tavolo aperto agli operatori e alle associazioni di categoria. Mentre si svolgeva la cerimonia di apertura, nel piazzale antistante l’ingresso a Terrazza mare, alcuni manifestanti si erano riuniti in flash mob per protestare contro l’ipotesi di costruzione di un impianto siderurgico a San Giorgio di Nogaro. Sul punto, l’assessore alle attività produttive Sergio Bini ha ribadito quanto affermato più e più volte in questi ultimi giorni: «Ho ben chiaro il valore del settore turistico ed ho ben chiaro il patrimonio ambientale della nostra regione. Non permetterò a nessuno di violare il nostro territorio; a nessuno di “sporcare” Lignano, pertanto, sull’impianto di San Giorgio non c’è nulla di tangibile, nessun progetto e non credo che, visto che mi occupo di turismo, in quell’area possa sorgere un impianto così impattante. Penso invece – aggiunge l’assessore – ai numeri e alle presenze. Tenendo presente che Lignano rappresenta il 40% del saldo regionale, quest’anno puntiamo a superare i 10milioni in termini di presenze. Un traguardo ambizioso e raggiungibile visto che lo scorso anno abbiamo toccato i 9 milioni e 400mila presenze». Numeri impressionanti che confermano il valido percorso intrapreso dal presidente Fedriga e dall’assessore Bini che, rispetto ai manifestanti, osserva: “Siamo in un paese democratico, c’è libertà di espressione e di manifestare la propria opinione”.

Numerose le autorità politiche presenti in riva all’Adriatico: Novelli, Miani, Di Bert, il presidente del Consiglio Bordin, Lanfranco Sette, l’ex sindaco Fanotto, Marosa, Donà, Codromaz, Doborgazy, Prati, Portello, Bidin, Brini, Bosello, il vice presidente Anzil, i parlamentari Pizzimenti, Dreosto e Rizzetto; Iermano, Carlo Teghil, il sindaco di Pocenia Furlan, il consigliere di Udine Vidoni e i presidenti Salvatore Benigno e Alessandro Tollon. E, come dice lo specialista della moda Tollon: “Lignano is magic”. A breve dettagli sulla grande notte magica lignanese.