AssessoreMuratore Exxx…Polzive!!! Scivolone clamoroso dell’esponente della giunta Fedriga: Tacco 12, no guanti e casco all’indietro per la posa della prima pietra di un edificio a Pontebba. Sindaco sbiancato. Un lettore randella.

Sul Messaggero Veneto di oggi, l’assessora regionale Barbara Zilli (in corsa per il dopo Fedriga), “delinea le strategie della giunta per il nuovo mandato”. Saranno queste? Alcuni giorni fa a Pontebba, accompagnata dal sindaco Buzzi, la delegata regionale alle finanze aveva diffuso alcune foto riguardanti “La posa della prima pietra del nuovo centro socio assistenziale di Pontebba. Linfa vitale che guarda al futuro”. Linfa indiscutibile. Solo che l’esponente della giunta Fedriga, forse nell’esuberante personalità che sprigiona, compie uno scivolone clamoroso non in linea con le prerogative istituzionali di un’esponente di vertice del Friuli Venezia Giulia. L’esibizione edilizia è un boomerang devastante. L’esponente della Lega si è fatta immortalare con malta e cazzuola e in tenuta da gran soirée: Tacco 12 fra le gabbie di ferro; caschetto rivolto all’indietro per non danneggiare la messa in piega; assenza di guanti e di occhiali. Un attento lettore ha commentato in rete: «Bravi, però se mi posso permettere non si va con le scarpe con i tacchi in cantiere. Non riusciremo a fare sicurezza senza esempio». Almeno il sindaco si presenta col caschetto in bella mostra, mentre sullo sfondo appare un dirigente (?) privo di qualsiasi protezione. In realtà il primo capo d’abbigliamento per lavorare, il quale corrisponde al concetto di sicurezza sul cantiere, è rappresentato dalle scarpe infortunistiche. Poi il casco, che deve proteggere ogni parte del capo, sia frontale che posteriore, in modo che la sicurezza possa essere sempre presente. Oltre al casco occorre usare anche i classici occhiali resistenti e anche i guanti devono essere presenti e questi devono garantire una buona presa e soprattutto evitare che le mani possano subire un grosso danno durante il lavoro stesso.

Pertanto gli accessori per la sicurezza sul lavoro sono uno strumento che non deve essere mai assente. Neanche alle “pose di prime pietre”. Queste, le regole basiche per coloro che armeggiano nei cantieri. L’assessore-muratore festeggia la nomina bis con posa della prima pietra col tacco 12.