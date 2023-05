DerbyFever Exxx…Polzive!!! Asse Ovest-Est. A Torino la squadra di basket allenata dall’udinese Franco Ciani lascia vincere l’Old Wild West di Pedone che vale il Derby con Cividale. “Voglio gustarmi un Carnera ribollente”.

Se l’Old Wild West non avesse vinto contro il Basket Torino addio sogni di derby per Pedone.

La Gesteco Cividale vince a Piacenza dopo una combattutissima gara disputata sulle montagne russe: subito in testa, poi raggiunti e di nuovo in testa fino a raggiungere il successo finale per 84 a 80. Meno elettrizzante la partita dell’Old Wild West di Udine contro il Basket Torino. All’inizio dell’ultimo quarto (fonte MV) la squadra di Pedone era sotto di 14 punti e solo per il fatto che la Reale Torino ha “staccato la spina” l’Apu è riuscita a vincere. A detta degli esperti, se il Basket Torino avesse avuto bisogno di vincere, difficilmente la rimonta dell’Apu si sarebbe concretizzata. Non dimentichiamo che la squadra del basket Torino è allenata dall’udinese doc Franco Ciani. Sgombrando il campo dagli affetti geografici, il successo contro la Reale Torino, assicura all‘Old Wild West la disputa del derby di basket friulano: Cividale contro Udine. Era quello che voleva il patron Pedone cui la vittoria di ieri gli regala il fattore campo del primo incontro dei quarti di finale dei play off. Il presidente sta già incoraggiando la truppa: “Una chiamata di tutto il popolo bianconero al Carnera (quel palazzetto che ha visto ospite il sindaco Fontanini fare campagna elettorale promettendo migliaia di posti in più: asfaltato) che dovrà ribollire come non mai”. Dal canto suo, il presidente della Gesteco Cividale, Davide Micalich non teme l’O.W.W. «Ai play off troveremo una squadra fortissima che però, per superarci, dovrà riuscire a batterci tre volte». Dulcis in fundo l’universo della pallacanestro regionale si arricchisce di un nuovo competitor, ed è la squadra di Trieste che è precipitata in A2, nella stessa categoria di Gesteco e Apu. Se nessuna delle due squadre friulane salisse di categoria, la prossima stagione i derby raddoppieranno. Gesteco contro Trieste e Apu contro Trieste. Dacia Arena is nothing.