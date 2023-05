PeratonerRibaltoner Exxx…Polzive!!! Anna Paola randella il PD: “Chiedo un chiarimento pubblico sulla mia esclusione. Questo è Patriarcato!”. Centrodestra imbambolato sulle commissioni. Zampata di Salmé che sfila a Govetto la presidenza Statuto. Pittioni votato a maggioranza alla Verifica programma.

Al netto di Anna Peratoner, che assicura che non “permetterà alla minoranza di infilarsi tra noi per criticare la neonata maggioranza”, a Udine matura il “campo larghissimo” del centrosinistra. Al Nazereno ne tengano conto.

Come tutte le “prime” anche quella andata in scena ieri sera è stata formidabile. Seduta d’esordio del consiglio comunale di Udine del mandato De Toni che rivela lo stato di crisi del centrodestra udinese, ormai polverizzato. Dopo le scontate votazioni delle prime 4 commissioni cui sono stati eletti dal consiglio: 1 Paolo Ermano, vice Laudicina; 2 Matteo Mansi, vice Michelini; 3 Chiara Gallo, vice Barillari; 4 Eloisa Gatta, vice Cunta, il centrodestra si è trovato incartato sui nomi delle 2 che gli spettavano. I lavori sono stati interrotti diverse volte. Nulla da fare. Salmé gongolava poiché aveva intuito di avere in mano la 5a (come anticipato da leopost) al posto di Govetto e così è stato. Il leader di “Liberi Elettori” è stato eletto coi voti del centrosinistra: 27 a favore e 14 astenuti. E quindi la maggioranza si è ulteriormente allargata dopo l’ingaggio di Ivano Marchiol. Un campo larghissimo da far invidia, appunto, ai teorici del Nazareno. In quanto alla 6a, che si riunisce una volta all’anno, intitolata alla “verifica del programma”, le urne hanno espresso una maggioranza bulgara al patriota Antonio Pittioni detto “Nello”: 41 voti su 41. A conti fatti, il centrodestra vien risarcito con le briciole di una commissione e la vice presidenza del consiglio. Nulla da fare nemmeno per Croatto che sperava in uno strapuntino e si era imboscato segretamente, durante le interruzioni, nel salone del popolo con Fontanini.

Ma la protagonista indiscussa della prima seduta è stata l’eretica Anna Paola Peratoner che in un lunghissimo intervento ha esposto tutto la sua delusione per la mancata assegnazione di un posto in giunta visto che è stata la seconda donna più votata alle ultime comunali. Un intervento durissimo: «Oggi avrebbe potuto essere una di quelle giornate belle, ma per me non lo è perché questa giunta purtroppo ha nella sua genesi un atto violento, non solo nei confromti miei, ma nei confrintti dei 286 elettori che ancora non si sono dati una spiegazione credibile per la mia esclusione dalla giunta. Ho avuto un grande risultato elettorale…, poi nella settimana precedente alla formazione della giunta, malgrado le rassicurazioni, sono continuati ad uscire articoli che continuavano a parlare della mia presunta incompatibilità ed iniziai a sospettare… Dopo quegli articoli – osserva Peratoner – il direttivo Oikos ha inviato una lettera privata (a disposizione) nella casella personale del sindaco, vice sindaco e segretario cittadino del PD, firmata a nome del direttivo di Oikos e inviata solo a loro tre per non mettere in difficoltà la giunta ed evitare che fosse mal interpretata dall’opinione pubblica. Quella lettera – insiste la consigliera – è stata la ragione ufficiale della mia esclusione dalla giunta, perché considerata irricevibile. Ho ricevuto un’umiliazione politica senza precedenti poiché hanno messo in atto la mia sostituziione coin la consigliera Rosi Toffano». Anna Paola evoca gli anni bui delle donne: «L’eresia si paga sul rogo, giusto? Noi donne, se non stiamo quiete, buone, zitte, se non siamo sufficientemente docili veniamo subito derubricate come incapaaci di fare politica, o arroganti o presuntuose…focose e irrazionali, questo è il patriarcato!». A breve la lettera della discordia. Polveriera Udine.