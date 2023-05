PolverieraDemocratica Exxx…Polzive!!! Caso Peratoner. Ecco la lettera della discordia inviata al sindaco e segretario del Pd di Udine e considerata irricevibile.

Una lettera di spiegazioni rispetto a un presunto conflitto d’interesse fra la seconda consigliera più votata di Udine e la maggioranza. La lettera, datata 22 aprile!!, è firmata dal presidente dell’Onlus Giovanni Tonutti e spiega con chiarezza che non vi sarebbero stati conflitti d’interesse qualora Anna Paola Peratoner, moglie del direttore, fosse stata nominata assessora. Dal sindaco e dal Pd nessuna risposta e nessuna richiesta di ulteriori spiegazioni. Silenzio assoluto. Anzi, Peratoner ha appreso dalla stampa che, senza alcuna cenno, al suo posto era stata nominata Rosi Toffano. L’avvocato che ha difeso in sede penale e civile un ex agente della Polizia Locale in contenzioso col comune.