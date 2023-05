PolverieraCentrodestra Exxx…Polzive!!! Primo provvedimento del leader dell’opposizione a Udine Fontanini: Il partito più votato in città confinato nelle seconde file del consiglio.

L’opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Udine, uscita con le ossa rotte dalle ultime comunali, è già in crisi. Alla prima seduta pubblica si è lasciata sfilare la presidenza statuto (doveva andare a Govetto) e l’autonominato leader della minoranza, il sindaco perdente Fontanini, ha fatto infuriare i vertici del partito che ha preso più voti in città: Fratelli d’Italia. Tutto è successo ieri sera durante la disposizione dei gruppi consiliari. I banchi della prima fila dei perdenti, alla destra del sindaco, erano tutti occupati da partiti che hanno preso il baccalà da Fratelli d’Italia (14,2%): Lega al 10%; Identità 9%; lista Fontanini 7%; Forza Italia al 5. I consiglieri Pittioni e Vidoni non l’anno presa bene e le ragioni della scelta, ricondotte alle preferenze personali ottenute, sono state respinte all’ex sindaco. Se il sindaco perdente vuole fare il leader dell’opposizione con le grazie dei pochi ruffiani rimasti attorno a lui, il primo atto si è rivelato un boomerang peggio dei suoi 5 anni a palazzo D’Aronco. In politica la forma è sostanza e fra i banchi della prima fila si vedono Fontanini, Manzan, Laudicina, Cunta, Ciani, Michelini, Zanolla…, mentre dietro, nelle seconde file, appaiono Govetto, Pittioni e Croatto (accanto a Salmé). Un segnale politico evidente forse legato al fatto che Fontanini spera di riscattare la bruciatura della sconfitta con una candidatura alle prossime provinciali a elezione diretta. Ma senza l’appoggio di Fratelli d’Italia (e sicuramente della Lega). De Toni #stasereno.