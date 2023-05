Corsi&Ricorsi Exxx…Polzive!!! Insieme Liberi fa tremare il consiglio regionale Fvg: Presentato il ricorso al Tar sul riconteggio delle schede. Potrebbero entrare 2 consiglieri regionali: Rossi e Bertali. Terrificante balletto di nomi.

Secondo gli esponenti della lista “Insieme Liberi” «Noi dovremmo essere già in consiglio poiché i conteggi andrebbero fatti considerando una sola cifra decimale e non due come elaborato dagli uffici regionali e che ci vede esclusi per soli 77 voti. In pratica, arrotondando la cifra ottenuta dalla lista pari al 3,98%, la soglia (4%) che avrebbe permesso l’elezione di due consiglieri sarebbe già stata raggiunta. Nel secondo ricorso – osserva Ugo Rossi – contestiamo il voto di lista rispetto al voto della presidente Tripoli (3,98 contro 4,66). Mentre la terza istanza si basa sul riconteggio di tutte le sezioni in cui abbiamo individuato irregolarità gravi relative alla mancanza di corrispondenza fra schede autenticate e quelle uscite dall’urna. Abbiamo – aggiunge Rossi – circa 200 voti nulli riferiti alla lista in tutta la regione e, in conclusione, la questione del collegio di Tolmezzo dove non siamo stati ammessi. Presenteremo, nei prossimi giorni, un ulteriore serie di richieste con nuovi elementi che allegheremo». Il Tar dovrebbe pronunciarsi entro due mesi. Di fronte alla sicurezza degli esponenti di “Insieme Liberi”, a palazzo Oberdan di Trieste c’è molta attesa poiché se il Tar dovesse accogliere il ricorso, l’assetto dell’emiciclo potrebbe subire un clamoroso ribaltone. Secondo calcoli effettuati dai ricorrenti, la lista “Insieme Liberi” otterrebbe 2 seggi, uno nella circoscrizione di Udine, in favore di Ugo Rossi e uno in quella di Trieste in favore di Marco Bertali. In ragione dei due seggi attribuiti alla lista della candidata presidente Tripoli, si scatenerebbe in consiglio una girandola d’incastri tutta impazzita. Le ipotesi: Fratelli d’Italia perderebbe il seggio pieno di Trieste (Scoccimarro) in favore di Baritussio di Tolmezzo e Mentil (Pd) resterebbe fuori. L’unico seggio del Movimento 5 Stelle ottenuto in regione, passerebbe da Udine (Capozzi) a Pordenone (Mauro Capozzella). Il partito Democratico, in virtù del seggio sfumato a Tolmezzo, lo recupererebbe nel collegio di Pordenone in favore di Chiara Da Giau. Infine, nel gioco degli incastri, sono coinvolti il Patto per l’autonomia, che perderebbe il seggio di Marco Putto conquistato nella circoscrizione di Pordenone o quello di Open sinistra Fvg intestato a Furio Honsell. Fra due mesi il Tar dovrebbe pronunciarsi. Cuore batticuore.