MasDalMas Exxx…Polzive!!! Il senatore azzurro striglia la maggioranza Fvg: A Trieste pensano al ripristino delle province mentre si è persa l’occasione per l’alta velocità.

L’ex Senatore di Forza Italia coglie l’occasione del rientro dalla convention della settimana scorsa per mandare un messaggio in codice agli alleati: “Forza Italia è forza propulsiva”. Dal Mas ha partecipato alla kermesse di Milano in cui Berlusconi è intervenuto in videoconferenza dall’ospedale San Raffaele e al suo rientro ha trovato la grana del Cro di Aviano (Pn) e le preoccupanti dichiarazioni dell’oncologo Tirelli sul futuro della struttura. Tuttavia Dal Mas, in un’intervista al Gazzettino, tranquillizza i lettori: “Riccardi sa quanto vale“. Più critico sulla questione province, cui Fedriga ha inserito l’argomento nelle linee programmatiche esposte la settimana scorsa e che saranno oggetto delle repliche dell’aula domani in consiglio regionale. L’ex Senatore attacca: “L’alta capacità troverà nei piani del Pnrr nuova dimensione da Verona verso il Brennero e al contempo l’alta velocità si ferma a Bologna, non arriva in Friuli. Un’occasione mancata – riferisce al Gazzettino l’ex Senatore -. Mi sembra si possa dire invece che sia poca cosa il dibattito sulle province”. In realtà il ripristino delle province è un obiettivo della maggioranza che punta a riportare a tutti gli effetti l’operatività degli enti intermedi con elezione diretta. I trombati delle regionali o dei comuni attendono con ansia il passaggio parlamentare per la modifica dello statuto della nostra regione. E’ un buon riparo il cui presidente godrà di una indennità di carica superiore ai 5mila euri. La proposta approvata dal consiglio regionale provvede con legge “all’istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione (quindi potranno chiamarsi province), intese le popolazioni interessate”. Inoltre è stato aggiunta all’artico 54 della legge costituzionale la parte in cui “l’ordinamento degli enti locali della Regione si basa (non solo) sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane ma anche degli «enti di area vasta», quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto”. Quindi dopo la bulimìa borbonica delle Uti, degli Edr e delle Comunità di Montagna ora ritornano le province. Tutti i salmi finiscono in Gloria. I trombati festeggiano e si prenotano per un posto in fila alla greppia.