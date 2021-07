TucaTucaSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Pioggia di milioni alla sanità privata. La Uil di Bressan si schiera col centrodestra. Un warning sulle amministrative. Il caso Lignano. Esclusivo

Involontariamente e con marginale acume politico, Forza Italia s’infila nel ginepraio della sanità a ridosso della campagna elettorale per le amministrative. Irrompe sulla formazione delle liste il caso dei finanziamenti alle strutture private che la regione ha previsto di destinare per ridurre la fuga di pazienti verso il Veneto. La cifra-monstre si aggira attorno ai 21 milioni di euri. Sigle sindacali infiammate e clamoroso riconoscimento del segretario regionale della UIL, il potentissimo Bressan, alla strategia pianificata dall’esponente di Forza Tragica Riccardi. Il cortocircuito della sanità Fvg si basa sull’assunto che, malgrado il fiume di danaro destinato alle aziende, nessuno è capace di farle funzionare. Perciò si ricorre al privato o in servizi di facciata come l’ormai caso cronico del Punto di primo intervento di Lignano venduto come fosse un Pronto Soccorso, oppure sulla clamorosa ipotesi di un progetto di esternalizzazione del servizio di Infermiere di Comunità che nella Bassa Friulana da anni sta fornendo un supporto notevole ai medici di base. Ebbene, i dirigenti della sanità Fvg, che scambiano il servizio sanitario pubblico per un soggetto speculativo, prevedono di esternalizzare alle varie cooperative anche l’eccellenza dell’Infermiere di Comunità. Un caos sanitario irritante che ha messo in allarme una parte della coalizione di centro destra impegnata nelle prossime amministrative. Si giocherà qui, sullo stato del servizio sanitario la partita a Palmanova, a Latisana e a San Giorgio di Nogaro. Non é un caso che molti “civici” si tengano alla larga da queste manovre e dalla coalizione. A meno che, il segretario Luciano Bressan 〈querelante Leopost〉 non convinca i propri iscritti a votare per il centro destra alle prossime amministrative. Sul punto politico interviene la senatrice Rojc che osserva: “Qui non è realmente in discussione il riconoscimento di un ruolo alla sanità privata ma – sottolinea la senatrice Tatjana Rojc (Pd) – siamo di fronte alla scelta politica della Giunta Fedriga di spostare molti milioni di euro dal sistema pubblico a quello privato: non è l’effetto di un’emergenza ma un’operazione a lungo voluta e pianificata. La difesa della sanità pubblica è una priorità nazionale e in Fvg dobbiamo vigilare su come si spendono le risorse straordinarie”.