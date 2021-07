TucaTucaPagnacco Exxx…Polzive!!! Perchè il comune arricchisce le banche? La maggioranza impegna 550mila euri per un edificio di basso valore per sistemare 3 dipendenti. Esclusivo

A Pagnacco, immediata periferia di Udine, spunta un magheggio ad altissimo rendimento. Come fanno gli amministratori pubblici di centrodestra ad impegnare una cifra così stratosferica per acquistare e ristrutturare un edificio dell‘Unicredit che era adibito a uffici? Ci fosse stato un commissario, il comune di Pagnacco non avrebbe mai speso oltre 550mila euri dell’avanzo di amministrazione per acquistare un immobile di proprietà di una banca. Purtroppo la casta di sindaci e assessori friulani farfugliano e impietosiscono l’assessore regionale Roberti che crede ancora alle loro fandonie. Chiedono l’aumento delle indennità per saccheggiare le casse comunali e sperperare il danaro di Pantalone per investimenti inutili. Invece di ristrutturare l’esistente, il comune acquista uffici. Il caso di Pagnacco è clamoroso: 5mila abitanti, una 15ina di dipendenti e 2 sedi che sono in attesa di essere valorizzate: L’elegante Villa Mori intestata al celebre Prefetto pronta fra qualche mese e l’attuale sede del municipio di via del Buret. Malgrado queste due sedi e altri edifici comunali che cadono a pezzi, la maggioranza Mazzaro-Sandruvi 〈neo segretaria dell’assessore Zilli〉 investe oltre 550mila euri per sistemare 3 dipendenti. E solo 3.000 mila euri per i marciapiedi. A Pagnacco hanno trasferito anche i due agenti della Polizia Locale che sono finiti a Pasian di Prato. Nella delibera di consiglio comunale del 18 giugno scorso, si legge che: “si prende atto che in questa sede si applica l’avanzo di amministrazione disponibile per euri 655.078,66 fra cui 550mila euri per acquisto immobile e interventi di manutenzione e un bonus di 20mila euri per incarichi professionali per ufficio tecnico”. Le due sedi, pronte a breve, non bastano. Evidentemente il magheggio dev’essere di buon livello se i consiglieri di maggioranza sono stati informati all’ultimo minuto dell’oggetto presentato in consiglio il 18 giugno. Che valore hanno gli uffici in una zona periferica come Pagnacco? Quali interessi si nascondono dietro un acquisto così inutile quanto costoso? Friuli infetto, Regione malata.