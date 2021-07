TucaTucaDeMonte Exxx…Polzive!!! Confermate le anticipazioni di Leopost: Il Direttore della Sores si è vaccinato con un siero non riconosciuto in Italia. Esclusivo

Confermate le anticipazioni di Leopost che il 2 luglio scorso, su queste pagine, appariva la notizia che il dottor De Monte, rifiutando i vaccini europei, aveva scelto un siero cinese, esattamente il SINOPHAM BBI-CorV. Ne dà notizia anche Il Piccolo di Trieste in edicola oggi. Quello cinese è un vaccino basato sulla rodata tecnologia del virus inattivato, con un’efficacia minore rispetto a quelli autorizzati dal Cts italiano. I suoi vantaggi risiedono però nel costo ridotto e nella facile trasportabilità. La fiala potrebbe essere stata iniettata al medico a Belgrado in Serbia, giacchè in Italia non sarebbe possibile. Intanto, l’assessore Riccardi, colui che ha proposto il primario della terapia intensiva di Udine alla Sores, fa spallucce e non dà molto peso alla scandalosa vicenda. L’esponente di Forza Tragica, che contende a Zanin-Mtf a leadership della lista del presidente, antepone la propria tifoseria al delicatissimo incarico nella Struttura Complessa. Riccardi sostiene che sia normale abortire la sopravvivenza di un concorso e altrettanto normale che un direttore facente funzioni di struttura complessa possa fare i capricci sulla scelta dei vaccini. La stessa dirigente Tecla Del Dò non ha firmato il decreto di assunzione del direttore Tonutti. Il punto è ipocritamente melmoso. De Monte, notoriamente contrario al vaccino, non poteva continuare a dirigere la terapia intensiva e Riccardi, via Cina, lo ha sistemato alla Sores. Una figura poco edificante per la fu celebrata sanità friulana.