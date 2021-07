TucaTucaItalia Exxx…Polzive!!! Gli azzurri in finale. Operazione congiunta delle forze di polizia a Udine. Centinaia di controlli. Fra poco saranno resi noti gli esiti. Esclusivo

L’Italia vola in finale spinta dai brani di Raffaella Carrà e in ogni angolo dello stivale si festeggia. Un rigore decisivo di Jorginho abbatte la Spagna dopo una partita di sofferenza. Finisce 5-3. Musica, mojito, bollicine, Ugo, Gin Fizz e cannoni. Nemmeno la vestaglissima Udine ha rinunciato al clamoroso evento europeo e per questo motivo, mentre i pastori antidroga di Eros Del Longo e Bolzicco sono in sala giochi, i due Pick Up in garage e la Polizia Locale dei Florio, Cisilino, Dri, Del Longo a godersi le mesate, il Vice Questore della Polizia di Stato dott. Alessandro Miconi, ha diretto i controlli e le operazioni di prevenzione nella zona più degradata della città: Borgo Stazione. I controlli sono iniziati pochi minuti prima del pareggio della Spagna. Il Vice Questore Miconi ha coordinato le operazioni supportato dal Reparto prevenzione crimine proveniente dalla Liguria, Carabinieri, nucleo cinofilo della Guardi di Finanza di San Giorgio di Nogaro e Polizia di Stato. In foto controlli ai clienti del Bar Brasil fronte stazione dei treni. In mattinata saranno resi noti i risultati.