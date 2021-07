ConcorsopolisTucaTuca Exxx…Polzive Il comune di Udine assume un Social Media Analitycs per la campagna elettorale. 103 gli aspiranti ma sarà selezionato solo G.S. Esclusivo.

La campagna elettorale per Fontanini é già iniziata. Tenterà il bis malgrado l’impresentabile maggioranza e il baccalà ricevuto dall’analisi de “Il Sole24 ore” di ieri. L’ufficio di staff del sindaco ha bandito una selezione per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile con funzioni di supporto all’ufficio stampa governato da Francesco Chert. Si tratta di un incarico fiduciario, il cui nome é già stato deciso dal sindaco. Una presa per il culo ai 103 aspiranti. La commissione farlocca é composta dal presidente Francesca Finco, Marinella Olivo esperta funzionario amministrativo e da Mauro Gaspardo. Segretaria della commissione Francesca Contin. Il rapporto di lavoro é a tempo determinato avrà durata di un anno con possibilità di proroga comunque non eccedente quella del mandato elettivo del Sindaco. I candidati che hanno presentato domanda entro il termine del 25 giugno scorso sono i seguenti. Ma il sindaco ha già deciso, l’orientamento é verso il bel tenebroso già collaboratore della Lega alcuni anni fa:

1) AGNELLO LARA 2) ALBERGAMO JESSICA SARA 3) ANCONA LETIZIA 4) BADOLATO NICOLE 5) BERTONI ELISABETTA 6) BERZANTI PIER GIORGIO 7) BLARASIN FRANCESCA 8) BORINI ANDREA 9) BOSCHETTO CRISTINA 10) BREGANTI SARA 11) BRESSAN SARA 12) BULFONI FABIOLA 13) CARANTANI SARA 14) CENCIG REBECCA 15) CHIZZO DAFNE 16) CIVIDINO TANIA 17) COCIANNI VALENTINA 18) CONTIN CAMILLA 19) CRISCI SARA 20) CUNI MATILDA 21) DE ANNA SARA 22) DE FORNASARI GIULIA 23) DELBIANCO ROBERTA 24) DI LENARDO FRANCESCA 25) D’ODORICO AYELEN 26) ESPOSITO SIMONE 27) FAGANEL ROBERTA 28) FASANO DANIELE 29) FIUMANÒ SIMONA 30) FONTANINI GIOVANNA 31) GALIZIO BARBARA 32) GATTESCO JESSICA 33) GENTILE GIANLUCA 34) GERMANO CHIARA 35) GHELLER SARA 36) GIAVITTO ANISSA 37) GRANDINETTI JESSICA 38) GRASSI THOMAS 39) GRUSOVING INGRID 40) LAURENTI LUANA 41) LEBINI FEDERICA 42) LEONARDUZZI FRANCESCO 43) LINZA MANUELE 44) LLESHI SIMONA 45) LOMBARDELLI MICHELE 46) LOPES FRANCESCA 47) LUPATO ELISA 48) LURI MARIA LAURA 49) MACORIG LUCA 50) MARANGONE VERONICA 51) MARIN ELISA 52) MATTIOLI LUCA 53) MENOTTI ELISA 54) MEROI MATTIA 55) MESAGLIO SARA 56) METUS KATIA 57) MICHELINI FRANCESCA 58) MICONI SAMUEL 59) MILANI BARBARA 60) MIRODDI MARCO 61) MOROSO ERIKA 62) NALI DEBORA 63) NOTARACHILLE SABINO 64) NOVELLO ROSSELLA 65) NUCERA LUCA 66) OSGNACH ELENA 67) PARLATI VALERIA 68) PEGANI FRANCESCA 69) PEZ ELISA 70) PICCO CATIA 71) PIERRI GIOVANNA 72) PUNTEL ALESSIA 73) QUALI ALESSANDRO 74) RIELA ELISABETTA 75) RINALDIS LUCIA 76) RIZZELLO ALESSANDRO 77) ROSANO LUCIJA 78) RUPERTO CARMEN 79) SALIGOI LARA 80) SALVATORE ROSA 81) SANTON DEBORA 82) SCARTOZZI ELISA 83) SCHIABEL MICHELA 84) SCLAUSERO MARCO 85) SCUBLA IRENE 86) SIMONETTI SARA 87) SPADA GIACOMO 88) STENAJ SILVIA 89) STOCCO GIOVANNI 90) THEN FABIAN VALENTINA 91) TOFFOLI ALEX 92) TONIZZO MARTINA 93) TROMBETTA CHIARA 94) UDDIN K M ROSHED 95) USSAI LAURA 96) VALENT SERENA 97) VERARDO ALBERTO 98) VIAGGIU ANTONELLA 99) VIDONI ANNA 100) VIDUSSONI BENEDETTA 101) VISINTINI BARBARA 102) ZANETTI MARIA CRISTINA 103) ZILLI CATERINA.