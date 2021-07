TucaTucaLatisana Exxx…Polzive!!! Forza Italia polverizza l’intesa centrodestrista. Salgono le quotazioni delle civiche pilotate da Angelo Valvason. Fratelli d’Italia si sfila. Esclusivo

Il corpo dell’ipotesi di reato della sbregatura nel centrodestra della Bassa friulana, è intestato a Forza Tragica per mano della coordinatrice Fvg Sandra Savino. La data è quella di ieri quando, malgrado il garante della coalizione Fedriga avesse messo le cose in chiaro su Latisana 〈uniti su Lanfranco Sette〉, i tragici hanno replicato che: “la situazione delle candidature è chiara. Il lavoro svolto da Sandro Vignotto è stato efficace, altro non c’è da aggiungere”. Uno strappo clamoroso che apre scenari ed esultanze inaspettate fino a ieri. La smarcatura della Savino da Fedriga non ha fatto altro che rifornire di carburante i propulsori del civismo locale. Un bendiddio insperato per Simonin, Tognato, Casasola, Valvason, cui si aggiunge il facilitatore dell’operazione che è Ferruccio Saro. Il ragionamento degli eretici latisanesi presenta elementi di politica molto raffinata. Una fonte molto autorevole della Riviera osserva: “Se la forzatura di Sandra Savino su Vignotto è funzionale alla sistemazione della consigliera regionale Maddalena Spagnolo 〈esito delle regionali 2023〉, noi, Progetto Latisana e Fratelli d’Italia, non ci stiamo”. Anzi, i patrioti non si fanno problemi e riferiscono che non è da escludere un passo indietro 〈vengono dati al 14%〉. Tuttavia lungo la riviera c’è un petardo da chilo pronto a esplodere e a fare rumore. Il radar dei navigati latisanesi rileva che il centrodestra classico, se orfano di Fratelli d’Italia, non porta a casa l’affermazione, per questo motivo i ragazzi sono al lavoro su un progetto che scardina totalmente le indicazioni triestine. Lo snodo si chiama Ezio Simonin, oltre 220 preferenze alle ultime comunali. Il leader di ProgettoLatisana, perse le ipotesi di vittoria qualora il candidato fosse Vignotto, è pronto a perfezionare un accordo con il gruppo del sindaco ff Angelo Valvason. Simonin sa di avere il carico di briscola in mano e non è il tre, soprattutto se all’orizzonte spunta il nome del Doge Moretti come sostenitore della piattaforma. A meno di ripensamenti triestini, qualora le formazioni raggiungessero questi assetti, le conseguenze sarebbero fatali per il centrodestra in tutta la Bassa Friulana: Lignano, San Giorgio di Nogaro e Palmanova.