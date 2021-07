TucaTucaPromoturismo Exxx…Polzive!!! Aria di crisi su Lucio Gomiero. I direttori Bertero e Zulianello congelati grazie alle proroghe fino al 2022. Esclusivo

I tentacoli del Covid e gli espedienti lessicali scomodati per incorniciare la complessità del settore, sono alla base di due proroghe furbette che hanno interessato sia il signor Bertero, responsabile Marketing di Promoturismo, che il direttore amministrativo Zulianello. L’incarico per i due scadeva un anno fa, esattamente il 30 giugno del 2020. Col pretesto della seconda ripartenza delle attività e la complessità operativa cui versa il settore del turismo, sono stati prorogati gli incarichi del direttore Marketing, signor Bruno Bertero, e del direttore amministrativo Pierluigi Zulianello. A Bertero 〈scadeva il 30-6-2020〉 è stato allungato l’incarico fino al 30/6/2022, mentre a Zulianello 〈scadeva il 30-6-2020〉 fino al 31/12/2022. Le indennità restano confermate: Per ambedue, 100mila euri-anno più rimborsi viaggio, circa 10mila euri a stagione. Diversa la condizione del direttore generale Lucio Gomiero, in carica dal 1° settembre 2018. Per lui non è prevista nessuna proroga o rinnovo contrattuale. Il suo contratto scade il 31 agosto, fra poco meno di due mesi. Rimbalzi cervignanesi riferiscono di profondi attriti fra il manager e alcuni stretti collaboratori. Gomiero vanta una notevole esperienza nel settore premiato dalla giunta Fedriga con un indennità di carica che sfiora i 150mila euri-anno. Ora si attendono le decisioni della regione. Qui le schede:

Lucio Gomiero Direttore Generale in carica dal 01/09/2018 al 31/08/2021. Compenso di € 135.000,00 più spese per le missioni

Pierluigi Zulianello Direttore amministrazione finanza e controllo in carica dal 19/11/2018 al 30/06/2020. Prima proroga incarico al 31/12/2021. Seconda proroga incarico al 31/12/2022

Compenso annuo di € 80.000,00 più spese per le missioni. Premio di performance e risultato € 20.000,00 annuo

Bruno Bertero Direttore Marketing in carica dal 16-11-2018. Prima proroga incarico al 30-06-2021. Seconda proroga incarico al 30-06-2022, Compenso annuo € 80.000,00 più spese per le missioni. Premio di performance e risultato € 20.000,00 annuo.