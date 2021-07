TucaTucaMaurensig Exxx…Polzive!!! Colossale disorganizzazione del centrodestra Udinese. Saltato l’incontro clou della notte dei lettori. Esclusivo

La notte dei lettori, l’evento culturale proposto dal centrodestra udinese, si è trasformato in un clamoroso flop nel momento più importante della rassegna. Nella Gran Loggia del Lionello era stato organizzato ieri sera un incontro dedicato allo scrittore Maurensig, recentemente scomparso. Era stato invitato a ricordarlo Alberto Garlini. Lo scrittore avrebbe dovuto leggere e commentare il libro “La variante di Luneburg” in video conferenza. L’appuntamento era fissato per le 21.30. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Malgrado l’impegno dei tecnici, il collegamento non è stato possibile. Anzi Garlini appariva sullo schermo ma l’audio non funzionava. Giù il sipario. The end. Il sigillo dei Monty Phyton è racchiuso nello sdegno del pubblico. Tornate nel Contado.