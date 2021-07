TucaTucaLorenzin Exxx…Polzive!!! Riccardi e De Monte si vergognano di dire dove si è vaccinato il medico. Sequestrata la verità ai friulani. L’ex ministro li asfalta. Esclusivo

Com’è giusto che sia, la stampa regionale e nazionale è rimasta colpita dal caso di un dirigente dipendente del servizio pubblico sanitario che si fa iniettare un siero cinese 〈Anticipazione Leopost del 2 luglio〉.

Sul Messaggero Veneto di oggi, dopo l’intervista al presidente dell’ordine dei medici nazionale di ieri, vengono riportate le osservazioni dell’ex ministro della salute Beatrice Lorenzin sullo scandalo della fiala cinese. La deputata del Pd incalza i vertici della sanità regionali: «Sono sconcertata, mi chiedo per quale motivo un dirigente abbia optato per un vaccino non autorizzato in Europa». Ma il punto cruciale è forse quello più melmoso che i responsabili della sanità regionale non hanno ancora reso noto. Si chiede l’ex ministro: «Dovè andato a farsi somministrare il vaccino?». Riccardi-Tonutti-De Monte in evidente stato d’impaccio che non sanno come uscirne. Solo una certezza: sequestrata la verità ai friulani. Friuli latrina d’Italia.