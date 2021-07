TucaTucaCodroipo Exxx…Polzive!!! Il Duca Marchetti incorona il delfino Zoratti. Forza Italia Senior ago della bilancia. Spunta un gran nome nel centrosinistra. Incognita Bertiolo. Esclusivo

Codroipo decisivo sullo scacchiere politico del centrodestra friulano. Comune al di sopra dei 15mila abitanti e generatore di potentissime esplosioni centrodestriste. A partire dall’incontro di ieri sera che è già diventato il caso politico del NordEst. Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro in villa Manin a Passariano con il capogruppo al Senato Luca Ciriani. Nessun componente dei vertici provinciali di Udine era stato invitato. Rizzetto, Candotto, Falcone, Anzil e Barberio assenti. La lettura è clamorosa. Si va cementando un’asse Codroipo-Pordenone 〈con sfumature lignanesi〉, contro Udine e Trieste. In questo senso va codificata la disinvoltura con cui Marchetti ha riposto la fiducia nel vice Zoratti come candidato a sindaco per le prossime elezioni. Una sorta di accordo “del Doge” fra Lega-Fratelli d’Italia con l’inclusione, in seconda battuta, della rivelazione della politica codroipese di questi ultimi mesi, ovvero il neo segretario degli Innovatori, Valoppi junior. L’architrave è costruita in conseguenza al drammatico impasse cui sono precipitati i capataz locali centristi che non sono ancora riusciti a trovare un candidato alternativo al leghista Zoratti. La corrente di Zanin-Spada-D’Antoni potrebbe calare sul tavolo l’ex assessore Bertolini, mentre il gruppo dei Riccardiani del Richelieu locale, Cesarino Toso, tiene gelosamente in serbo la carta dell’archeologa Tiziana Cividini. Restano accese le speranze di una discesa in campo dell’assessore Giancarlo Bianchini mentre il Circolo della tribuna, dopo un breve letargo, attenderà gli eventi per capire dove conviene posizionarsi. Sarà il presidente-impiccione a decidere.

Per converso viene registrato un elevato interesse verso l’area degli intramontabili forzisti, i cosidetti senior pilotati dall’esperto di economia bancaria Angelo Castellani. L’economista, come annunciato in precedenza, sarà il promotore delle formazione di una lista col simbolo di Forza Italia.

In quanto al centrosinistra, dominatore della città per 20anni consecutivi, restano intatte le quotazioni del consigliere Giacomo Trevisan espressione della sintesi delle civiche in Polo Civico. Tuttavia, rimbalzi dalle risorgive segnalano gran fermento attorno a un nome molto gradito alla comunità parrocchiale e pastorale del Medio Friuli. Qualora le condizioni determinassero la contingenza, il personaggio, all’ultimo minuto, scenderebbe in campo.

Infine Bertiolo, al voto fra pochi mesi. Solido presidio dei Forza Tragici Zanin e Riccardi che dispongono del sindaco Eleonora Viscardis eletto 5 anni fa. Per la sindaca uscente non sarà una passeggiata in quanto si va via via perfezionando un’alleanza fra esponenti del centrodestra locale, lontani dai due impresentabili, in accordo con le vivaci componenti delle civiche dello Stella e il Patto per le autonomie di Moretuzzo-Violino.