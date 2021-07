PolverieraDeMonte Exxx…Polzive!!! L’anestesista Gagliardi, uno dei candidati alla Sores, scrive a Leopost: Hanno offeso la mia dignità di professionista, ho dato mandato ai legali. Esclusivo

Pubblichiamo integralmente la ruvidissima lettera che il dottor Pasquale Gagliardi, uno dei 4 partecipanti al concorso, poi esclusi, per la direzione della Sores di Palmanova. Il procedimento è stato abortito dal direttore Tonutti per far posto al primario di anestesia dell’ospedale di Udine Amato De Monte. Quest’ultimo, non essendosi vaccinato, non poteva esercitare a contatto diretto con i pazienti; per questo motivo l’assessore Riccardi lo ha imbucato alla Sores. Da alcune settimane la sanità friulana è al centro di furiose polemiche che hanno raggiunto una dimensione nazionale. Gagliardi, già direttore UO anestesia e rianimazione Spoke Paola-Certaro Asp Cosenza e dirigente medico-membro equipaggio elisoccorso regione Calabria ed esperto di Elisoccorso, ha inviato a Leopost questa lettera:

Egregio Direttore,

“sono uno dei 4 candidati al concorso per la Direzione della SORES del FVG. Le indirizzo questo mio sfogo indignato e triste, permeato di grande delusione, espressione del mio attuale stato d’animo, su questa triste, imbarazzante e grottesca vicenda della Direzione SORES, che vorrei condividere con tutti i Friulani.

Tengo innanzitutto a precisare che sono venuto a conoscenza della sospensione del concorso ed alla nomina ad personam del Dr De Monte dai media e non dall’Azienda; chiaro, e non lo nego, che il mio stato d’animo è amareggiato e soprattutto mortificato da questa manovra di nomina di un collega che non ha partecipato al concorso ed i cui titoli nello specifico campo emergenziale sarebbero comunque tutti da accertare (se per l’appunto avesse presentato domanda concorsuale).

Sicuramente la mia voce, la mia caparbietà di calabrese e di condottiero dell’emergenza con un curriculum nello specifico molto significativo, si alza forte e senza compromessi o scelte di non parlare, perchè non mi appartiene l’omerta.

Voglio essere sincero, il mio sogno di giocarmela in questo concorso e magari di raggiungere il mio obiettivo, quello di poter dare qualità efficacia ed efficienza alla Rete Emergenziale Friulana, per me resta comunque forse una utopia ma sicuramente un gran bel sogno.

Farò di tutto perchè possa lottare ad armi pari, con tutte le mie forze, in un leale confronto con gli altri tre colleghi concorrenti. Sarò un illuso, ma credo e spero realmente che i vertici regionali a tutti i livelli istituzionali, il Governatore in primis, gli Assessori e i Consiglieri di ogni schieramento, facciano ravvedere chi ha sbagliato ed è uscito fuori dalle regole. Sinceramente, anche se i fatti sembrerebbe dimostrino il contrario, io credo fermamente nella onestà ed integrità morale della politica Friulana e nella voglia di buona sanità e riscatto della brava e laboriosa Gente del Friuli.

Credo inoltre che bisogna avere grande considerazione per i tanti operatori della Emergenza che spesso, anzi quasi sempre, vengono mortificati nella loro dignità di uomini e donne e soprattutto nella loro professione fatta di sacrifici, turni massacranti, denunce (senza tutele alcuna) e scarsa remunerazione.

Mi sono sentito anche offeso da certe dichiarazione che ho letto sulla stampa, che asserivano in maniera chiara e netta che il collega De Monte sarebbe stato scelto perchè noi 4 concorrenti non saremmo stati in grado di fare i Direttori della SORES PER SCARSE CAPACITA’ E COMPETENZE 〈Il direttore Tonutti in audizione 3a commissione consiglio regionale NdR〉.

Caro Direttore devo infine comunicarLe che ho dato mandato ai miei avvocati di adire le vie legali percorrendo e valutando tutte le strade possibili sia in sede civile che penale, per poter avere ristoro secondo i dettami della legalità a tutela della mia dignità di uomo, di padre, di medico e di professionista dell’emergenza.

Grazie per l’ospitalità e porgo a lei i miei più cordiali ringraziamenti, utilizzando nel congedarmi due forme lessicali di saluto intrisi del mio Sentimento Meridionale… O’ SCIA’ e Friulano…MANDI”.

Pasquale Gagliardi