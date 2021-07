Italia-Inghilterra Exxx…Polzive!!! Intensa vigilia calcistica per la Lega. Non tutti tifano Italia. Fedriga a Udine, Cunta e Foramitti con Prandelli, i militanti raccolgono firme. Esclusivo.

Vigilia di finale europea pallonara molto intensa per i vertici della Lega del Friuli VG. In mattinata il presidente Fedriga, accompagnato da Zorro Grattoni e dall’ingegner Papparotto, ha incontrato il sindaco di Udine. Nelle stesse ore i militanti del Carroccio, Zamolo, Battaglia, Ioan, Basaldella e Stelvio Sbaiz raccoglievano firme sui referendum. A Grado i consiglieri Cunta, Foramitti e rispettive consorti, discutevano di schemi e attaccanti con l’ex CT Prandelli. Oggi riposo e attesa. Gli autonomisti friulani fanno sapere che non tireranno Italia.