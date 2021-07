TucaTucaGorizia Exxx…Polzive!!! Poster giganti contro Ziberna. Da chi è stato ricattato il sindaco? I consiglieri Ferrari, Roldo, Zotti e Stasi incalzano Rudy: dicci il nome. Esclusivo.

Se tiri troppo la corda, si spezza. A Gorizia l’incubo San Giorgio di Nogaro 〈oggi la giunta regionale ha sciolto il comune〉 si affaccia come il fantasma di Banquo. Veleni sul confine nella settimana che ha sorprendentemente assegnato a Ziberna la palma di uno dei più graditi sindaci d’Italia. La questione è vischiosa e va inserita nell’emorragia di consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato il sindaco: Ferrari, Roldo, Zotti e Stasi. Dall’inizio dell’anno ogni volta che viene convocato il consiglio comunale, Ziberna finisce sulle montagne russe. I 4 eretici determinano la sopravvivenza della maggioranza e, se fino ad oggi non è successo l’irreparabile, è solo grazie al saltafossi Portelli e ai soccorsi rossi di Bandelj e Korsic. Quindi dell’opposizione. Tuttavia il MaxiPoster apparso all’ingresso della città in zona campo sportivo Fabretto, è la spia di un malcontento che si trascina da alcuni mesi ed esploso a causa di una sospetta affermazione del sindaco che lasciava intendere di aver promesso a un consigliere irregolare l’assessorato in cambio della garanzia di stabilità consiliare fino al termine del mandato. E’ vero? non è vero? Serenella Ferrari, una delle 4 consigliere che hanno sottoscritto il MaxiPoster riferisce: “Abbiamo chiesto a Ziberna in tutte le occasioni istituzionali di fare il nome del consigliere che si sarebbe prestato allo scambio. Se Ziberna è stato ricattato – osserva Ferrari – è bene che i goriziani lo sappiano. Questo atteggiamento omertoso non aiuta gli amministratori. Anche il nostro gruppo sarebbe interessato a conoscere il nome. Si tratta di un elemento di chiarezza per tutti, per evitare che qualcuno possa pensare che si tratta solo di una boutade. Intanto la gigantografia è in bella mostra e sono in molti ad aver notato la perfidia degli autori: proprio a pochi giorni dal risultato de “Il sole 24 ore” che classificava Ziberna all’8° posto in Italia fra i sindaci col maggior gradimento elettorale.