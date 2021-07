TucaTucaEuropei Exxx…Polzive!!! Che succederà domenica prossima? Selvaggia Lucarelli spaventata dalle follie della semifinale. Video degli incidenti. Esclusivo

C’è un articolo in rete di Selvaggia Lucarelli che mette in guardia rispetto al calcio e a quello che potrà succedere domenica prossima. La puledrissima romana 〈nata a Civitavecchia〉 analizza quanto accaduto nelle città italiane la notte dopo la vittoria sulla Spagna. S’indigna e osserva: «Come è difficile voler bene al calcio».

