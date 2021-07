TucaTucaLignano Exxx…Polzive!!! Fanotto richiama al suo servizio Marco Casasola, facilitatore dell’operazione Mtf per conto di Zanin e Mazzola. Esclusivo

Come far fallire l’azienda di un bravo imprenditore causa voracità dei politici.

I più attenti, soprattutto sull’asse Caorle-palazzo-Belgrado-Udine-presidenza-del-Consiglio-Fvg e Codroipo, hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto l’avviso di selezione per una mobilità per la copertura di un posto da dirigente presso l’area ambiente ed ecologia del comune di Lignano. Guarda caso nei termini previsti erano arrivate solo due domande di cui una non ammissibile, restava quella del dirigente Marco Casasola che appariva in bella mostra come unico aspirante. Chi è Marco Casasola? Per capirlo occorre fare un passo indietro di una 15ina d’anni ai tempi in cui su mandato di Zanin-Mazzola, spazzolò una ditta di Caorle che si era aggiudicata regolarmente una gara. Il 30 luglio 2004 a seguito procedura ad evidenza pubblica veniva affidato alla Ecoverde Snc di Caorle l’affidamento per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed altri servizi complementari. Durata 5 anni fino al 30 giugno 2009, importo complessivo di 8milioni e 99mila euri. Giacchè a Udine si stava pianificando l’attività della minuscola Srl Mtf, il già assessore provinciale PM Zanin, in accordo con Mazzola della Exe, mise in pratica il diabolico progetto che a breve sarebbe diventato un formidabile serbatoio di euri e benefit per l’attuale presidente del consiglio. Un paio d’anni dopo l’incarico affidato alla Ecoverde di Caorle, il comune di Lignano determinava la risoluzione contrattuale, esattamente il 28 luglio 2006 e in quella stessa data, veniva espulsa la Ecoverde per fare posto alla Mtf srl di Zanin-Mazzola. Il 30 ottobre 2006 con una determina dirigenziale veniva ordinata la cessazione di ogni attività sul territorio comunale, malgrado le avvisaglie del compianto Moraldo Bradaschia, al tempo responsabile dell’unità operativa settore ambiente e territorio, che sconsigliava di interrompere il servizio. Il tecnico difendeva Ecoverde e raccomandava di non rescindere il contratto. Nulla da fare. In quel tempo, il responsabile del settore gestione ambientale del territorio del comune, Marco Casasola, trasmetteva al sindaco di allora, alla giunta comunale e al segretario comunale gli esiti degli accertamenti da lui effettuati ed in ragione dei quali riteneva sussistenti le irregolarità nell’espletamento del servizio di raccolta. L’ordine che doveva eseguire il dirigente Casasola era chiaro: allontanare la Ecoverde per far posto alla Zanin-Mtf. La ditta di Caorle si è trovata dall’oggi al domani senza la possibilità di far fronte agli impegni assunti con i fornitori mentre la Zanin-Mtf è ancora la fornitrice del servizio di raccolta rifiuti del comune. Lignano infetta, Regione latrina.

La commissione che dovrà valutare positivamente Marco Casasola è così composta: presidente Francesco Lenardi, componenti Paolo Giuseppe Lusin e Natascia Rinaldi. Verbalizzante Paola Scodeller.