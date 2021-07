TucaTucaBelgrado Exxx…Polzive!!! Sputtano Nazionale per la sanità Fvg: L’ordine dei medici apre istruttoria sul caso De Monte. Bufera su Riccardi-Tonutti. Esclusivo

Balla l’incarico di De Monte alla Sores. Troppo clamore attorno alla vicenda; troppa disinvoltura sulla sospensione di un concorso da parte del forza tragico Riccardi e del direttore Tonutti; tante nubi sulle modalità di assunzione, tanta irritazione in maggioranza e volgarissima dimostrazione di un provincialissimo esercizio del potere.

Il caso del vaccino cinese al dottor De Monte ha raggiunto anche la capitale. Fonti romane danno per certa l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Ordine dei medici nazionale sul caso del primario di anestesia imbucato alla Struttura Complessa della Sores e vaccinato cinese. Le ragioni dell’ intervento vanno ricondotte al fatto che il medico ha usato un siero non omologato in Italia. I facilitatori del magheggio più scandaloso della penisola, dopo la nave-Covid, sono l’assessore delegato Riccardi e il suo sodale direttore dell’Arcs, Giuseppe Tonutti. Quest’ultimo, a testimonianza della disastrosa operazione di imbucamento 〈cancellato un concorso〉 escogitata per sistemare l’amico De Monte, aveva dichiarato: «Sta differendo la vaccinazione per motivi di salute». Divagazioni lessicali che nessuno ha bevuto e l’opposizione in consiglio regionale ha annunciato che presenterà a breve un esposto in Procura. Tuttavia, l’istruttoria aperta dall’Ordine dei medici fa seguito a una precedente serie di indagini da parte dell’Ordine di Udine. Lo scorso anno un cittadino friulano aveva segnalato che in uno studio privato di Udine, l’“Ambulatorio Pass” intestato a Cinzia Gori, in via Duino, si eseguivano prestazioni chirurgiche in regime di Lockdown. Immediate le indagini da parte dell’Ordine dei medici. Cinzia Gori è la compagna del dottor De Monte. Ormai la situazione ha assunto i connotati di una caricatura friulana che sta sputtanando in tutta Italia la fu celebrata sanità friulana. Sanità infetta, Regione latrina.