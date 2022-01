Tropeano. La lettera di disgelo con Ciriani.

Il presidente del consiglio comunale di Pordenone ha inviato una lettera che mette la parola fine alle polemiche sulla ripartizione degli uffici imposta dal sindaco Ciriani. Ecco il testo integrale.

«Ho sempre creduto che le istituzioni e gli organi che le rappresentano ,prima ancora delle persone, meritino rispetto. E’ per questo che il 28 dicembre quando ,senza alcun preavviso o anche solo messo a conoscenza di un progetto di diversa ripartizione degli uffici comunali, mi fu notificato l’ordine di sloggiare entro due giorni la stanza che da anni e’ assegnata al Presidente del consiglio comunale ho subito ritenuto doveroso far presente ,con una lettera diretta al Segretario generale , che quell’l’iniziativa era stata assunta in palese violazione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio .Alle mie osservazioni e richieste di chiarimenti non venne dato alcun credito ne’ tantomeno fui invitato ad un incontro chiarificatore.

A questo punto per evitare la commissione di atti che avrebbero potuto assumere estremi di illiceita’ mi sono personalmente rivolto ad un legale perche’ valutasse il profilo giuridico della questione e invitasse il Segretario generale a non dar corso senza preventivo mio concerto ad alcuna intromissione nell’ufficio della Presidenza del consiglio.

Il legale ,del quale mi sono assunto personalmente l’onere, si e’ limitato a mettere in evidenza che lo statuto del nostro comune prescrive che il Consiglio comunale gode di un’autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalita’ disciplinate dal regolamento ,di specifici fondi di bilancio,di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture -art 33 dello statuto-, aggiungendo che l’art. 5 del regolamento stabilisce che il presidente del consiglio “sovrintende al funzionamento dell’ufficio del consiglio comunale “ e ”dispone dei locali della Presidenza e dell’ufficio del consiglio” e richiamando l’art 77 il quale impone che “i locali e la strumentazione per il presidente del consiglio sono individuati in accordo con il medesimo”, Da qui l’invito formale al segretario generale a revocare le sue determinazioni e a non consentire alcuna intrusione o manomissione dell’ufficio della presidenza precisando che qualsiasi decisione al riguardo doveva essere assunta solo previo accordo con il Presidente . Nulla più.

Chiarito cosi’ che non ho agito per garantirmi privilegi inesistenti ma solo perche’ vengano rispettate le competenze e le regole approvate a suo tempo a garanzia di una democratico esercizio dei compiti affidati agli organi elettivi, quale che sia la persona del Presidente del consiglio o la sua appartenenza politica per evitare strumentalizzazioni e polemiche accetto di concordare’ tempi e modalita’ per la diversa ubicazione dell’ufficio di Presidenza.

Resta fermo peraltro il mio proposito, nell’interesse di tutti i consiglieri ,a garantire sempre con fermezza il rispetto delle regole ,delle prerogative e dei diritti che spettano agli eletti nel massimo consesso comunale».

Pordenone 5 Gennaio 2021

Con cordialita’ e molti Auguri per il nuovo anno

Dr. Pietro Tropeano Pietro