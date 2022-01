TalleroBucato Exxx…Polzive!!! A Gemona si celebra l’Epifania dell’Ospedale. Polverizzate le promesse elettorali di Zilli, Revelant, Feragotto e Sandruvi. Eccelle San Daniele.

Oggi il Comitato in difesa dell’ospedale di Gemona aveva scelto la centralissima via Bini per riportare l’attenzione sullo svuotamento progressivo del nosocomio San Michele. Mentre in duomo si celebrava la messa del Tallero, a pochi metri dalla cattedrale una rappresentanza del Comitato manifestava contro il centrodestra e il tradimento subìto. Un’Epifania amara per coloro che avevano riposto la fiducia negli attuali amministratori che in campagna elettorale, per comunali e regionali, avevano promesso meraviglie. I gemonesi hanno votato i piazzisti con la speranza che le cose cambiassero e invece si scopre che Serracchiani e Fedriga sono fatti della stessa pasta. Un bidone. Nel 2016/17 Feragotto, Zilli, Revelant, Sandruvi, Marangoni, Fontanini, Novelli, Sabbadini, Benigno e altri, erano in prima fila – vedi foto – alla ricerca di voti, oggi si sono volatilizzati. Passata la festa, gabbato lo santo.

Il vicino ospedale di San Daniele invece, grazie alle attitudini diplomatiche del sindaco Valent, opera in modo integrato con Tolmezzo e, le diverse funzioni, assicurano parte dell’attività nelle due sedi. I progressi sono ben visibili. Per capire: a San Daniele vi sono 7 funzioni di area medica e un Pronto Soccorso con funzione presso la sede ospedaliera di San Daniele e una presso quella di Tolmezzo. I posti letto, fra area Medica, Chirurgica e materno infantile, superano le 340 unità, Solo la medica dispone di 172 posti. A Gemona non c’è un letto per medicina, solo un servizio di radiologia. Nel Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli è attivato e opera il coordinamento delle attività del Servizio di Cardiologia e Medicina dello Sport referente per tutto il territorio di ASU FC. Gemona si distingue solo per l’attività di ricovero di Cardiologia riabilitativa e parte di quelle di Neuroriabilitazione. Un presidio paurosamente svuotato malgrado le promesse del centrodestra. Per gli eletti della Pedemontana si annunciano tempi bui, soprattutto ora che si avvicina la campagna elettorale. Da Trieste giungono rimbalzi clamorosi. Nel caso di un disimpegno di Fedriga in regione, la maggior aspirante a prendere il suo posto sarebbe una castellana.