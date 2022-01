GrandiElettoriFvg Exxx…Polzive!!! L’incubo Mtf sul presidente Zanin. L’autonominato direttore si autonomina grande elettore. Il bidone di 250mila euri tirato a Lignano. Spuntano i Consiglieri-lupara.

A meno di 20 giorni dalla prima votazione per l’elezione del nuovo capo dello Stato, la tensione fra i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia è altissima. E la giornata di ieri, malgrado il calore delle foghere, non ha disteso il clima. Il petardo è scoppiato nel perimetro del centrodestra a causa delle disinvoltura con cui il presidente del consiglio Zanin-Mtf ha trattato la questione del 3 grandi elettori da inviare a Roma per l’elezione del presidente. Zanin-Mtf aveva diffuso i nomi prima che il parlamentino regionale si esprimesse: lui stesso, Fedriga e Bolzonello. I colleghi d’aula non l’hanno presa bene. La capigruppo che dovrà calendarizzare i lavori del consiglio è fissata per oggi pomeriggio alle 14.30. Fratelli d’Italia e Lega minacciano di non partecipare all’incontro. Bordin osserva: «L’uscita di Zanin è prematura, la sua candidatura è valida ma lo è anche quella di altri consiglieri di centrodestra. La Lega rappresenta due terzi della maggioranza. Potremmo voler presentare un secondo componente della Lega o convergere su altri partiti». Sull’orizzonte di Zanin spunta il fantasma Mtf, ovvero l’autonomina da amministratore unico a direttore della partecipata del comune di Lignano senza passare per una selezione. Autonomina e autocandidatura. Nomina che comunque gli ha gli permesso di autoassegnarsi una Volvo station vagon e 250mila euri di compensi lordi che i legali della Mtf gli hanno chiesto di restituire. Un fardello impresentabile a Montecitorio. In ogni caso i consiglieri di maggioranza non hanno gradito la fuga in avanti di Zanin-Mtf giacchè i 3 grandi elettori sono eletti a scrutinio segreto dal parlamentino regionale. In questo senso i franchi tiratori potrebbero svolgere un ruolo determinante e ricco di sorprese. Montanelli li chiamava Onorevoli-lupara. Nel nostro caso, “consiglieri-lupara”. L’11 o il 12 gennaio sono previste le votazioni.