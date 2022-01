BefanaLatisana Exxx…Polzive!!! Caso Punto nascita: Dopo gli errori materiali spunta un vizio di legittimità. Un consigliere comunale introduce la competenza amministrativa superiore a quella della giunta regionale.

Dopo l’errore materiale, c’è il rischio che un atto venga invalidato. Punto nascita di Latisana nel caos. Un consigliere comunale assicura i cittadini che le degenze di pediatria sono confermate sia ordinarie che in day hospital. In nessuna delibera di giunta regionale appare questa funzione. Come fa il consigliere ad essere così sicuro?

Spunta un clamoroso caso di competenza amministrativa e di vizio di legittimità, oltre che del già citato errore materiale della giunta regionale, sul caso del punto nascita di Latisana riportato ieri su queste pagine. Lo fa capire, irresponsabilmente, Gianluca Galasso, capogruppo della Lista (F)Latus Anniae nella sua paternale contro Leopost, senza mai citarlo. La reprimenda del capogruppo (Carissimi concittadini, ormai ciclicamente è consuetudine leggere alcuni contenuti in rete i quali cerchino di minare la necessaria serenità con la quale il Punto Nascita e la Pediatria di Latisana meritino di lavorare...), fa emergere un articolato caso di priorità gerarchica nelle funzioni di direzione e di coordinamento della struttura sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Per correggere un errore materiale su alcune schede mediche, la giunta regionale ha deliberato un nuovo atto amministrativo relativo ad ogni presidio ospedaliero. La scheda medica del presidio di Latisana riporta, alla funzione Pediatria, degenze esclusivamente in “day hospital”. Un segnale inequivocabile del fatto che il legislatore volesse svuotare lentamente le maternità nel nosocomio. La notizia è rimbalzata in rete ed ha provocato la reazione scombinata del consigliere comunale Galasso che ha fatto notare: “La figura del Pediatra è SEMPRE presente, notte e giorno ed il Punto Nascita non è in discussione, tanto meno Pediatria…tuttavia, visto che questi attacchi ed alcuni “refusi” nelle documentazioni ufficiali possono aver allarmato chi ogni giorno si impegna nei due reparti…”.

Il consigliere comunale compie uno sbrego amministrativo planetario infilandosi fra la competenza di una delibera di giunta regionale, organo di direzione e di coordinamento, e un organo di mera esecuzione, ovvero il consiglio comunale o le “direzioni centrali”. Qualora l’amministratore avesse disposto le degenze ordinarie in pediatria, si tratterrebbe di un atto a rischio validazione. Infine é confermato il dato del calo delle nascite anticipato da Leopost. Scrive il ventriloquo dei Benito Remix di maggioranza: “Il dato delle nascite nel nostro Ospedale nel 2021 ha subito una lieve flessione, superando comunque i 460 lieti eventi”.