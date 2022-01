CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! A Udine Lega e Fratelli d’Italia contro l’impresa: Il braccio destro dell’assessore Ciani querela il capogruppo di ProgettoFvg.

Spiega l’assessora Olivotto rispondendo al consigliere Venanzi: “Non prenderemo nessun provvedimento disciplinare contro Dri, per noi ha agito in buona fede.” Era stato condannato dal giudice di pace.

Sembra incredibile, eppure il centrodestra che governa il capoluogo friulano si rivela il più tenace persecutore delle attività commerciali. L’agente di Polizia locale Giulio Dri, detto giulietto, ha querelato Michele Zanolla, capogruppo di ProgettoFvg (Bini) per diffamazione in quanto lo avrebbe sprannominato “lo sceriffo” per via delle scorribande cittadine che l’aguzzino compiva contro i locali che non rispettavano, al minuto secondo, gli orari anti Covid. Clamoroso fu il caso della pasticceria appena inaugurata dal sindaco in piazzetta del Lionello e che finì negli artigli dell’agente Dri per soli 5 minuti di ritardo sulla chiusura. Il tenace vigile fu implacabile e puní il titolare con una multa di 280 euri. Occorre ricordare che l’agente in questione è il braccio destro dell’assessore leghista Ciani. Michele Zanolla, acuto capogruppo del partito di Bini (assessore regionale alle attività produttive) aveva perso la pazienza, e chiesto immediatamente un incontro col sindaco per chiarire e cercare di temperare gli atteggiamenti inopportuni dell’agente che stavano preoccupando i titolari delle attività commerciali udinesi. Fontanini fece spallucce a testimonianza del fatto che Giulio Dri gode di ottime coperture in maggioranza essendo stato candidato consigliere comunale nella lista della Lega. Il “Comandante” abusivo Cisilino – la sua nomina è contestata dal giudice del lavoro – e il “facente funzioni” Del Longo fanno finta di non vedere. Le deleghe alla polizia municipale sono in capo all’assessore “fantasma” leghista Ciani e Dri è notoriamente un suo uomo. La Lega copre l’aguzzino e, come non bastasse, anche Fratelli d’Italia, per bocca dell’impresentabile assessora Silvana Olivotto, difende l’operato di Giulio Dri. Stucchevoli le risposte al question time di Venanzi del 29 novembre 2021 rispetto alla bastonata che il Dri aveva preso dal giudice di pace che lo aveva condannato. L’inutile assessora di Fratelli d’Italia aveva risposto al consigliere di opposizione che “non ci sono gli elementi per punire l’agente (vedi video) con un provvedimento disciplinare”. Ecco spiegato il motivo per cui alla Lega e a Fratelli d’Italia della città non interessa nulla. Fontanini ormai va in cerca di altri lidi e i “Fratelli di Poltrona” tenteranno lo sbocco triestino. Partite iva alla canna del gas. Il peggior insulto al partito dell’impresa: ProgettoFvg.