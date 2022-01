BordellenGeschlossen Exxx…Polzive!!! Il virus aggredisce il Wellcum di Villaco. Nove puledre impestate. Chiude il paradiso dei malatidifiga friulani.

Da ieri, giovedì 7 gennaio, il Wellcum di Villaco è chiuso. Nove porcelle sono state infettate dal virus corona. Per quanto tempo rimarrà chiuso il bordello non è stato ancora deciso. La traccia dei contatti dovrebbe essere già in esecuzione. “Fondamentalmente, prestiamo attenzione a tutte le misure e ci atteniamo rigorosamente ad esse. Il requisito della maschera FFP2 è stato sempre rispettato”, afferma un dipendente. Ma coi contatti ravvicinati e le palpate sulle chiappe il contagio é inevitabile. Come precauzione la direzione consiglia a tutti gli ospiti che hanno trombato al “Wellcum Spa for Men” di Hohenthurn tra il 31 dicembre e il 5 gennaio, di farsi tamponare e verificare il proprio stato di salute. “Si consiglia cautela perché, come si sospetta, la variante dell’Omicron risulterebbe più contagiosa, ma per fortuna innocua.