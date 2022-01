Grandi Elettori Friuli VG. Si vota giovedì 13 gennaio.

I nomi dei tre Grandi Elettori del Friuli Venezia, chiamati a partecipare alle votazioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica in programma a Roma, in Parlamento, a partire dal 24 gennaio, usciranno dalla seduta d’Aula che il Consiglio regionale ha calendarizzato per giovedì prossimo, 13 gennaio, alle ore 15. È quanto stabilito dalla conferenza dei Capigruppo, coordinata dal presidente dell’Assemblea, Piero Mauro Zanin, a cui ha preso parte anche l’assessore regionale dedicato ai rapporti con il Consiglio, Pierpaolo Roberti.

Come spiegato da Zanin, la votazione avverrà a scrutinio segreto e saranno eleggibili tutti i 49 consiglieri regionali, uno dei quali – in applicazione di quanto previsto dall’articolo 83 della Costituzione – appartenente alla Minoranza. Ognuno potrà indicare due nominativi ed è previsto il ballottaggio nell’eventualità di pari merito tra i secondi della Maggioranza e tra i primi due o più consiglieri dell’Opposizione. Si potrà votare anche da remoto.