BefanaFriulana Exxx…Polzive!!! L’Epifania tutti gli agenti porta via. Scade tra un mese l’incarico del comandante di Udine Del Longo. Spunta il nome di Bagatto

Del Longo-Befana verrà ricordato come il comandante di Udine che ha assoldato un aguzzino per bastonare le attività commerciali e nominato un vice comandante la cui nomina è stata contestata dal giudice del lavoro. Il suo contratto è in scadenza.

Inaspettate coincidenze e allineamenti dirigenziali si compiono in questo inizio 2022. Se le direzioni centrali regionali hanno ritrovato l’assetto dopo il ritorno alla direzione centrale cultura di Anna Del Bianco, in virtù del trasloco di Antonella Manca alla Corte dei Conti, c’è gran turbolenza nei capoluoghi di provincia. A Pordenone Ciriani ha rivoluzionato le sedi degli uffici e a Udine è in scadenza l’incarico di Eros Del Longo, comandante della Polizia Locale. Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Udine è stato perfezionato da Fontanini il 1°marzo 2019 per tre anni, fino al 28 febbraio 2022. L’arrivo di Del Longo a Udine era stato pilotato dalla sede del comando di via Girardini che, in cambio dell’appoggio al peggior sindaco di Udine, aveva chiesto di decidere sulla scelta del comandante. Così è avvenuto. Il disordine urbano, dopo le promesse sulla sicurezza dei pivettari Fontanini e Ciani, viene confermato giorno dopo giorno. Del Longo era stato costretto, da accordi precedenti, ad assegnare la figura di vice comandante a Cisilino infrangendo le regole, tant’è che il Giudice del lavoro gli ha dato torto. Lo stesso assessore alla sicurezza Ciani aveva proposto alla giunta una posizione organizzativa, sempre per per Cisilino, a “tempo indeterminato”. Poi qualcuno gli ha ricordato che non siamo al Luna Park e si è limitato ad assegnarla annualmente. Un disordine amministrativo mai visto prima che si arricchisce del bidone del presidio di via Leopardi. Impegno di spesa inutile visto che la la maggior parte degli interventi viene effettuata da Polizia e Guardia di Finanza. In tutto questo trambusto appare la Festa del Vigile-Befana interpretata dal folkloristico Clocchiatti che ha partecipato alla carnevalata di giovedì 6 (vedi foto).

Da oggi siamo già a Carnevale e il palazzo trova la sua condizione migliore. Le quotazioni del comandante Del Longo sono pericolosamente in ribasso, vieppiù che Fontanini ha già fatto capire di volersene andare, toccherà metter mano a una selezione per l’incarico fiduciario o una proroga di un anno a Del Longo. Tuttavia, sempre per tornare alle inaspettate coincidenze, il sandanielese Rudi Bagatto è comandante della Polizia Locale di Monfalcone con incarico dirigenziale. E’ stato nominato dal sindaco Cisint il 1° gennaio 2020, durata sino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco. Ovvero fra pochi mesi. La segretaria generale di Udine è Francesca Finco, proveniente dalla città dei cantieri.