TarvisioCentrale Exxx…Polzive!!! Mazzolini convoca a Camporosso un vertice bilaterale con Fedriga e Janša. Grandi elettori e Grandi Elezioni

E’ appena terminato al Vecchio Skilift il vertice “bianco” fra i capi della Slovenia e quelli della regione Friuli Venezia Giulia. Stefano Mazzolini, che è personaggio di notevole spessore diplomatico ha organizzato il pranzo europeo con sfumature italiche. Un incontro che non è passato inosservato ai turisti vista la circostanza temporale. In questi giorni il nome di Fedriga sta rimbalzando da palazzo Chigi di Roma a quello Oberdan di Trieste. Inoltre sarà uno dei grandi elettori per il nuovo capo dello Stato. Inevitabile che Janša abbia chiesto informazioni sulle indicazioni di voto di Salvini. Lo stesso Mazzolini, confermano, ascoltava con grande interesse la conversazione. A capotavola il sindaco di Tarvisio Zanette in piena sintonia col vice presidente leghista e che sta ponendo le basi per la sua ricandidatura. Tarvisio Centrale che lo stesso Mazzolini ha così osservato in rete:

«Un buonissimo pranzo Al Vecchio Skilift a Camporosso insieme al Primo Ministro Sloveno Janez Janša, il parlamentare Danijel Krivec il sindaco di Bovec Valter Mlekuž, il Presidente Massimilano Fedriga e il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette. Un incontro tra amici per fare il punto sulla collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e la Slovenia».