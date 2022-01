FedrigaDeLuxe Exxx…Polzive!!! Draghi al Quirinale. Salvini punta su Fedriga a palazzo Chigi. Il retroscena rivelato da Giletti su LA7.

Il retroscena sul nome di Fedriga a palazzo Chigi lo ha rivelato Massimo Giletti ieri sera durante la puntata de “In Onda”. Parenzo ha chiesto al conduttore di commentare la convulsa giornata politica culminata con la novità dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Lo ascolta un attento Marco Damilano collegato dall’esterno. Osserva Giletti: «Oggi – ieri NdR – si doveva decidere per una questione di salute, ma c’è stata molta tensione perché è Draghi il punto di equilibrio di questa storia. Si lega il premier al Quirinale – afferma Giletti – e oggi si sono fatte delle prove dei giochi di forza. Si fa il nome di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, come successore di Draghi pur di mandarlo al Quirinale. La scelta di Fedriga spiazza le seconde file della Lega fino a raggiungere le corde di Berlusconi e superare le divisioni del centrodestra». Va ricordato che quello di ieri è stato il gran giorno del presidente friulano. E’ sua la proposta dell’obbligo vaccinale senza la barriera anagrafica, poi ridimensionato, controfirmata da tutte le regioni. Fedriga, grazie al suo attivismo legato al ruolo di presidente dell’assemblea delle regioni è entrato in una dimensione nazionale che lo pone al centro delle operazioni di voto per il nuovo capo dello stato. Fedriga funzionale a Draghi al Quirinale. Inutile dire che le batterie dei consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia sono infiammate. Nel caso di un’improvvisa chiamata romana si aprirebbe un Vietnam elettorale infuocato. Elezioni anticipate e nuovo presidente.