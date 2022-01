BefanaLatisana Exxx…Polzive!!! A rischio il punto nascita della Bassa. Il sindaco Sette ignora. Nelle delibere di giunta Fvg debuttano gli “errori materiali”.

La bassa friulana rischia di perdere il punto nascita di Latisana. Le schede ospedaliere pubblicate a fine anno dalla giunta Fedriga codificano il disegno dei vertici regionali alla sanità: scoraggiare lentamente le nascite per tirare giù la saracinesca della struttura materno infantile. Nel 2021 non sono stati raggiunti i 500 parti per una serie di ragioni tecniche che derivano da scelte politiche ben precise. I ricoveri in pediatria restano ristretti solo in Day Hospital, questo significa che durante la notte la struttura materno-infantile viene privata di una delle funzioni più indispensabile per favorire i parti. Niente pediatria, niente parti e il punto nascita è a fortissimo rischio chiusura. In realtà l’assessore Riccardi a fine settembre 2021 aveva rassicurato gli utenti che: «I posti letto delle pediatrie negli ospedali della regione restano invariati – e aggiungeva – nella delibera delle funzioni recentemente approvata dalla Giunta non c’è alcuna volontà di ridimensionare la situazione attuale; al contrario, l’atto di programmazione prevede la conferma di quanto già esiste, come dimostrano le tabelle presenti nel documento approvato dall’Esecutivo in cui si stabiliscono quali debbano essere i posti letto nei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo, Latisana-Palmanova e San Daniele-Tolmezzo». Resta solo un particolare, clamoroso, che ha stordito tutti gli addetti ai lavori della sanità regionale: il 23 dicembre scorso la giunta, nella delibera sulle funzioni dei livelli assistenziali, aveva inserito inserito la dicitura: “errori materiali”. Uno shock pandemico compiuto in un atto amministrativo precedente. Un caso di superficialità amministrativa clamoroso e ingiustificato se si pensa ai direttori, legislatori, assessori che volteggiano attorno al palazzo. Si parla di “Errore materiale” in campo sanitario.

Da questa macchia spunta la questione Latisana e il suo punto nascita che, guarda caso, subisce il taglio della degenza in pediatria. Unico in regione. Per capire basta controllare le schede degli altri ospedali: San Daniele-Tolmezzo degenze ordinarie assicurate come a San Vito-Spilimbergo e Monfalcone-Gorizia. Una prospettiva poco rassicurante per la popolazione della bassa friulana che tanto ha faticato e lottato per mantenere il servizio nell’ospedale. Assordante il silenzio del sindaco di Fratelli d’Italia che non ha mosso un dito al pari della consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo.