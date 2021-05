TrivellePatriottiche Exxx…Polzive!!! MedioFriuli test decisivo per il clamoroso sorpasso. Caos Forza Italia: Savino contro il saltafossi Pettarin. Stop da Roma agli azzurri friulani ingolositi dalla lista del presidente. Esclusivo

Pagina di livello quella di oggi nel “Corriere” per via del reportage sulla presentazione “Coraggio Italia” di Toti-Brugnaro. Secondo il quotidiano, lo strappo con Forza Italia ha fatto infuriare anche Berlusconi che ha tuonato: «Ma dove credete di andare?». Sono ben 11 i deputati che il sindaco di Venezia ha sfilato al Cavaliere. Fra i quali anche il friulano Pettarin. Il passaggio del deputato con Brugnaro ha irritato la coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino che ha ribadito come riconoscenza e lealtà non siano sentimenti per tutti. “Pettarin ha ricevuto molto di più di ciò che ha dato”. Anche il capogruppo in consiglio regionale Nicoli, non risparmia saette. Afferma: «Si è sempre distinto per idee e valori distanti dal partito». Tuttavia la scossa di Brugnaro-Toti ha attirato l’attenzione dei vertici nazionali del partito anche sui rumors friulani relativamente all’apertura del cantiere della lista per il presidente cui Fedriga sta lavorando. Coloro che si sono già prenotati sono gli azzurri Riccardi e Zanin-Mtf. Una decisione mai concordata con i vertici di Forza Italia e nata nelle segrete stanze triestine. Su questo punto, non solo Savino ma gli stessi Gelmini e Tajani non condividono il saltellamento dei due. Anzi, appare confermata la presenza del simbolo di Forza Italia anche alle prossime regionali del 2023, per la gioia degli storici azzurri friulani come Mattiussi, Novelli, Dal Mas, Francesca De Santis, Camber, Cacitti, Piccin.

In quanto a Fratelli d’Italia, il Corriere dedica uno spazio nella parte bassa della pagina in cui rivela che un recente sondaggio IPSOS “quota” il partito al 18,9 per cento appena 2 punti sotto la Lega, mentre il distacco è più ampio rispetto al sondaggio sul gradimento del leader. Meloni al 37% e Salvini al 30. Il motore dell’ “Operazione Sorpasso” a Est del Nord Est è già messo in moto. Se ieri su queste pagine si delineava il lavorìo del consigliere Barberio nel Collinare, oggi è la volta di uno dei più attivi militanti di Fratelli d’Italia sul territorio, Marzio Giau. Il consigliere comunale di Pasian di Prato ha il compito di pilotare la campagna elettorale del pluripreferenziato Mario Anzil, sindaco di Rivignano-Teor alle regionali del 2023 e contribuire all’avvio delle trattative per costruire l’unità della coalizione di centrodestra in vista delle comunali di Codroipo. Indiscutibilmente l’area del Medio Friuli diventa osservata speciale per capire quali saranno i rapporti di forza all’interno della coalizione e le varie pesature.