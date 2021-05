FialaDeMonte Exxx…Polzive!!! Il primario non è vaccinato. Bomben tuona da Pordenone. Zaia: La legge non ammette discrezionalità. Rase al suolo le paturnie vaccinali di Riccardi-Fedriga. Esclusivo.

Confermati i sospetti di Leopost sul rifiuto del neo direttore del Sores Amato De Monte alla fiala. La peggior pagina della sanità del vischioso Friuli è timbrata in questi giorni in cui viene disvelato il ricorso a un magheggio scandaloso inventato per sistemare l’amico primario. Friuli regione speciale. Anche “l’informatissima” informazione locale asservita al regime sudamericano de’ nostri, è stata costretta ad ammettere la triste realtà: Amato De Monte, cocco di Riccardi, non aderisce alla campagna vaccinale della regione Friuli VG. Lo stesso vice presidente lo confessa e assicura: Lo farà. Quando?

Intanto da Pordenone il direttore del dipartimento di prevenzione Lucio Bomben ha fatto protocollare una lettera in data 10 maggio in cui ricorda ai dipendenti che non si sono vaccinati, i provvedimenti legislativi in materia e che si tratta di un preciso obbligo di fonte primaria. Perchè a De Monte invece è derogato l’obbligo della fiala? Bomben invita i dipendenti a comunicare entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, a fornire la data della vaccinazione o le modalità e i termini in cui la persona vorrà adempiere all’obbligo 〈obbligo〉 vaccinale, come previsto dalla legge. L’extra moenia De Monte, che fino ad agosto sarà primario a Udine, sta compiendo un clamoroso illecito sotto il tacito consenso di Presidente e assessore regionali. Inevitabili gli esposti. Inoltre sulla faccenda emerge il giallo del concorso. Per quanto tempo può restare sospeso un procedimento? La commissione è stata nominata e il dirigente Tonutti ha firmato il decreto sull’incarico a De Monte fino al mese di maggio del 2023. Che fine farà il procedimento congelato? A proposito del personale non aderente al vaccino, lo stesso Zaia, in Veneto, ha ribadito: «La legge non ammette discrezionalità, noi ascolteremo le ragioni dei non aderenti e ci sarà un recall a beneficio dei distratti, poi agiremo, ricollocando il personale laddove sia possibile oppure sospendendolo. Dobbiamo essere realisti: chi è allergico alla farina non può fare il pasticcere e chi rifiuta di usare le armi non pretenda di entrare in polizia».