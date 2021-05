SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Tonutti boccia i vaccini che il pericolante Riccardi ha inoculato ai friulani. Spuntano le attività extra moenia di De Monte e le protezioni in azienda sanitaria. Lettera di fuoco dell’intersindacale a Fedriga. Esclusivo

Una montagna di macerie. Un assessore inadeguato, un concorso sospeso e sub judice, un dirigente sanitario che non si vaccina e un direttore di azienda che frantuma i 4 tipi di vaccino inoculati ai friulani.

L’onda pestilenziale che il caso De Monte ha travolto tutto il Friuli non si ferma. Tutte confermate le anticipazioni di Leopost che ora si arricchiscono, per l’interesse delle migliaia di lettori, di ulteriori e scandalosi particolari. Il Friuli stritolato dai maneggioni stile Sudamerica degli esponenti di Forza Tragica.

In merito al rifiuto di sottoporsi al vaccino da parte del dirigente sanitario Amato De Monte, il direttore generale dell’ARCS Tonutti conferma: “Il nuovo direttore del Sores sta aspettando un nuovo vaccino”. In due righe rase al suolo le ragioni dei 4 tipi di vaccini somministrati in questi mesi ai friulani. Perchè Tonutti attende un nuovo vaccino per De Monte? Il pensiero corre ai centri vaccinali che sono stati trasformati da Riccardi in passerelle autoreferenziali per la sua candidatura nella Lista del Presidente. E il dirigente sanitario De Monte non è ancora vaccinato e non è stato nemmeno sospeso. Per questo motivo l’intersindacale ha inviato una lettera durissima a Fedriga in cui rappresentanti esprimono: «sdegno e preoccupazione per la normalità con cui il governo Fedriga sta tollerando che professionisti sanitari di alto livello possano liberamente dichiarare di non volersi vaccinare con i vaccini attualmente disponibili».

In Friuli Riccardi-Videla concede deroghe speciali al Direttore di dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Azienda Friuli Centrale e prossimo direttore del Sores. Per chi ha responsabilità, ben remunerata, a dirigere dei reparti specialistici come le terapie intensive non è un buon modello. È ancora più grave che a questa persona venga concessa un’ulteriore opportunità lavorativa e remunerativa nominandolo alla direzione della SORES e scordando che forse è l’unico sanitario in regione a condurre parallelamente attività extra moenia in uno studio privato intestato ad un suo familiare.

Dalle stanze del palazzo emerge però, un altro particolare interessante, quello dell’età di Amato De Monte: 67 anni compiuti nel gennaio scorso. Un elemento decisivo nel contesto in cui è germogliato lo scandalo dell’anno poichè la direzione generale di ASU FC pare non essere intenzionata a prorogare oltre i 6 mesi la presenza di un dirigente medico apicale che in passato, in virtù delle norme in vigore, ha già avuto una proroga di due anni rispetto all’età pensionabile. In questo caso giunge in soccorso l’assessore pericolante Riccardi che, per agevolare l’amico prossimo alla quiescenza, ha fissato il termine dell’incarico nel maggio 2023. La combinazione temporale è chirurgica poichè il dirigente senza vaccino, andrà in pensione a 69 anni compiuti. Esattamente l’età che avrebbe voluto raggiungere rimanendo in ASU FC: sarà solo casualità oppure il “gioco” è stato truccato?