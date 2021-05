TrivelleFriulane Exxx…Polzive Oggi la gran festa dei MalatidiFiga: apre il Wellcum a 5 minuti da Tarvisio. 80 puledre vaccinate sul pezzo. Apertura ore 10. Esclusivo

Una zoccola: “Tiro 35 Mila euri al mese, se ci chiudono di nuovo, torno a Dubai”.

Parla Cristiano Fabris, trevigiano e amministratore delegato del Wellcum dal 2018.

«Le prenotazioni sono dall’Italia per circa l’85%. che non vedono l’ora di tornare dopo sette mesi di chiusura (dal 3 novembre). Abbiamo dovuto riaprire la reception nonostante fossimo chiusi, perché non ce la facevamo più. Tre persone al lavoro per rispondere ai messaggi, almeno due ore al giorno, costantemente. Gente disperata, gente che chiedeva delle ragazze, che mandava poesie, che mandava lettere qui per quando le ragazze tornavano. Gente che a Capodanno con tutta Europa chiusa veniva su, gente chiamava anche in pieno gennaio, in mezzo alla crisi, dicendo “sono in macchina, sto arrivando, voi a che ora aprite? Le regole da rispettare – prosegue Fabris – sono pesanti: dobbiamo chiudere alle 22 (anziché alle 3), e per fare questo anticipiamo l’apertura alle 10 di mattina (anziché alle 12).

Il Wellcum verrà trasformato in un bunker. Chi arriva verrà fermato ai cancelli d’ingresso per il controllo documentazione. Se uno è vaccinato, se ha un test negativo entro le 48 ore o se ha il certificato di alto tasso di anticorpi, potrà passare ed entrare nel club. Gli altri si fermeranno al primo parcheggio a sinistra e saranno sottoposti a test gratuiti da parte nostra».

In quanto alle ragazze, fanno controlli da zero, compresi esami del sangue e rx torace. Tante di quelle dell’Europa dell’est sono comunque già vaccinate e alcune arriveranno dopo la seconda dose. «Partiamo con 80 ragazze che lavorano su due turni e nel giro di una settimana arriveremo a un centinaio, su un massimo di 150».

In teoria in camera è previsto l’uso della mascherina (ma nessuno può effettivamente entrare a controllare una volta che la porta è chiusa) e il sesso deve essere protetto (dall’anno scorso anche quello orale), non è concesso il bacio.

Come funziona con le ragazze?

«Le ragazze pagano per entrare e pagano un fisso di tasse, poi quello che guadagnano è tutto loro. L’Austria ha detto: ci togliamo il problema di averle per le strade. Che prendano 100 o 10.000 euro al giorno – osserva Fabris – pagano allo Stato sempre lo stesso, anche perché nessuno può verificare e quantificare ciò che avviene nelle camere».

Siete accusati di sfruttamento delle donne…

«A queste, con lo stile di vita che hanno grazie a questo lavoro, 2.000 euro non bastano neanche per una settimana. Non l’hanno detto a me, ma ho sentito che qui ci sono ragazze che dichiarano 35 mila euro al mese. Queste ragazze vivono nell’oro, viaggiano in Porsche e a volte con incassi del genere perdono persino un po’ il contatto con la realtà. E oltre agli incassi ci sono anche i regali. Ci sono ragazze che si trovano degli appartamenti regalati e le più brave si sono create un piccolo impero immobiliare. Semmai – conclude Fabris – sono gli uomini a essere non dico sfruttati, ma presi per la “gola”, colpiti nelle proprie debolezze».