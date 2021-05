CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il caso De Monte scuote la maggioranza. Tondo non si vaccina. Ciriani: Il dottor De Monte non può esercitare. Replica l’anestesista: Sto aspettando. Esclusivo

Giunge da Fratelli d’Italia una clamorosa ramanzina contro il primario De Monte finito, causa nomina di Giuseppe Tonutti alla guida della Sores, nel tritacarne dei magheggi friulani. Al netto della stravaganza di un concorso sospeso, il capogruppo dei patrioti al Senato Luca Ciriani, non risparmia critiche al medico perchè non ancora vaccinato.

Tuona Ciriani: «Il decreto voluto dal Governo Draghi e dalla maggioranza che lo sostiene, stabilisce che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione proibendo, quindi, in ogni caso e in ogni modo l’attività di coloro che rifiutano la vaccinazione». Secondo il capogruppo, De Monte «si trova in una condizione di assoluta incompatibilità sia per il ruolo apicale alla Sores che che con il ruolo di primario all’ospedale di Udine». In una intervista pubblicata da Il Piccolo, il neo direttore del Sores confessa: «Sono in attesa del vaccino per problemi di salute». In difesa del primario udinese scende in campo il deputato Renzo Tondo che sorprende inaspettatamente tutti i friulani che si sono lasciati infinocchiare da Fedriga e Riccardi sulla corsa al vaccino. Tondo sta dalla parte di De Monte, «Lo capisco, nemmeno io mi sono vaccinato, preferisco rifletterci ancora un pò». Quindi Autonomia Responsabile, che gode di una pesatura spaventosa sia in comune a Udine che in regione, va contro la forsennata propaganda pro vaccini di Riccardi-Fedriga. Centro destra nel caos.