ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! La fine degli azzurri. Usati gli spazi della Protezione Civile di Palmanova per riunire i cocci. Esclusivo

Riccardi, dopo lo sfregio del concorso-Sores, fa aprire le stanze della Protezione Civile 〈fonte Il Piccolo〉 per riunire un partito politico. Il capogruppo di Forza Italia in regione Giuseppe Nicoli, vista la fuga ormai inarrestabile dal partito di molti iscritti, ha chiesto a Riccardi la sala comando della Protezionei Civile di Palmanova per riunire ciò che resta di Forza Tragica.

Riccardi e Zanin-Mtf, sono fra coloro che danno ormai per certa la fine del partito e sono pronti a fare il salto della quaglia con la lista del presidente per potersi riciclare di nuovo in regione. Del partito con cui sono stati eletti non si fidano più. Forse solo Mattiussi, Novelli, Dal Mas e Savino, che festeggia la nomina a componente della commissione paritetica grazie ai buoni rapporti col ministro Maristella Gelmini, sono ancora fiduciosi.

Mattilussi compie una scelta tecnica, non rinnova la tessera ma resta in consiglio con Forza Italia, Pettarin se n’è già andato e giura che saranno in molti a seguirlo. Emblematico il luogo in cui si sono ritrovati. Protezione Civile. Emergenza Forza Tragica.