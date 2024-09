TrivellaSangiuliano Exxx…Polzive!!! Qual’è la coalizione dei puttanieri d’Italia? Il caso del ministroinfigato della Boccia mette in luce il coté del centrodestra.

Non ci sono dubbi. Ancorché il centrodestra si sforzi di dimostrare agli italiani che la famiglia è sacra e che dio e patria sono lo stampino dell’alleanza, i fatti rivelano che il centrodestra non è così conservatore come vogliono far credere i basabanchi a orologeria. Sangiuliano è solo l’ultimo di una serie lunghissima di casi di esponenti che si sono lasciati travolgere dalle tentazioni della carne. Fra tradimenti, separazioni, scappatelle e trombate in nero, la coalizione è l’esempio di una laicità inaspetatta. Quanti sono in Friuli i casi di politici o amministratori che hanno abbandonato la consorte o il consorte per l’amante? E’ la coalizione di puttanieri. Evviva.