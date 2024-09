RiccardiPetardi Exxx…Polzive!!! La “svolta” in sanità annunciata dall’assessore diventa un Vietnam: Proclamato lo stato di agitazione nell’azienda sanitaria giuliano-isontina. La direzione centrale salute di Gianna Zamaro in affanno, premiato l’ingegner Asaro, quello dei container al Ps di Monfalcone, direttore centrale di coordinamento strategico.

A est dello stivale, l’autunno si presenta con temperature già sopra la media. Dopo lo stato di agitazione proclamato dalle tre sigle UilFpl, Anaao e Cgil riguardo l’azienda sanitaria Friuli centrale, UilFpl e Nursind hanno ribaltato il tavolo e annunciato un nuovo capitolo di contestazioni anche nell’azienda sanitaria giuliano isontina. I rappresentanti delle due sigle sindacali, i segretari generali Stefano Bressan e Luca Petruz, non credono più alle promesse di Riccardi e Fedriga. Al centro della contesa, la trattativa sul pagamento delle famigerate ex RAR, le risorse aggiuntive destinate alle maggiorazioni dei turni, ai richiami in servizio, alle progettualità. Fin dall’inizio dell’anno i fondi – secondo una perequazione nuova – erano risultati più bassi rispetto al 2023, con una differenza di 3 milioni di euro – tra Asugi e Burlo Garofolo. Una mancanza che la Regione ha promesso di compensare ma, sostengono UIL e Nursind, le promesse continuano a essere reiterate senza però istruzioni per iscritto. L’ultimo caso è avvenuto ieri al tavolo tra Asugi e sindacati, a Monfalcone, dove il presidente Fedriga ha provato a rassicurare le sigle al telefono, ricordando che i soldi ci sono e arriveranno a ottobre. Per UilFpl e Nursind sono promesse da marinaio. Diverso e incomprensibile l’atteggiamento di CgilFials che ha firmato un accordo-pastrocchio e il temporeggiamento della Cisl (il sindacato a corrente alternata) che ha chiesto tempo fino a lunedì. Intanto il pianeta sanitario Fvg è in subbuglio per la nomina a direttore generale di coordinamento strategico in direzione centrale salute dell’ingegner Mauro Asaro. Uno ddei magggiori responsabili dello stato di degrado cui versa il pronto soccorso di Monfalcone dove i pazienti sono accatastati come bestie e pacchi postali in container di lamiera. La nomina ha un significato politico notevole se si pensa che fino a poco tempo fa sembrava che il direttore centrale Gianna Zamaro fosse intoccabile. Ora le sue funzioni sono ridotte al minimo. Il coordinatore sarà Asaro in attesa del destino del “rallysta” Riuscitti. A quanto pare, alcuni suoi colleghi lo stanno attendendo per un brindisi all’enoteca “Da Mario” a Monfalcone. Questi episodi rendono l’autunno, in ambito sanitario, ancora molto rovente. Dalle liste d’attesa infinite, alla carenza di medici di famiglia, dai buchi di bilancio delle aziende alla fuga di personale medico e infermieristico, il settore regionale non accenna a risollevarsi, anzi è sempre più caotico. Un Vietnam. RicccardiPetardi.