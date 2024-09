BiniSvalvolini Exxx…Polzive!!! All’assessore col crestino gli si è fulminato il cervellino. A Palmanova scambia il nome del consigliere regionale del Pd con l’ex vice sindaco di Udine. Il vice sindaco della città stellata lo fulmina: Mi chiamo Francesco non Vincenzo.

Terribile asfaltata ricevuta ieri per l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini a Palmanova. Teatro della figuraccia l’inaugurazione dell’ampliamento dell’hotel “Ai Dogi” in piazza Grande. Durante la cerimonia, per rendere ancora più incolore il pomeriggio, si era calato nei panni di antico Jerry Scotti come intrattenitore e presentatore delle autorità presenti alla cerimonia. Solo che ha scambiato il consigliere regionale del Pd Francesco Martines per il Vincenzo già vice sindaco di Udine. Uno scivolone istituzionale compiuto di fronte ai suoi ruffiani e al pubblico palmarino prontamente corretto dall’ex sindaco che rivela lo stato di fine corsa dell’assessore con crestino. Il gioco dei bussolotti è quello preferito da Bini, come le favole che racconta sul turismo. All’evento non poteva mancare Giovanni Da Pozzo, il presidente “sughero” di Confcommercio e solidissimo partner dell’esponente di giunta. Anche nella città stellata, lo spartito delle autocelebrative inaugurazioni non è cambiato. L’assessore ripete come un disco ritto la trita e ritrita ribollita: «È un piacere constatare di persona, con mano, quanto il lavoro della Regione, in abito di promozione turistica e delle attività produttive del nostro territorio, porti a frutti concreti e ‘misurabili’: l’importante ampliamento dell’hotel ‘Ai Dogi’ di Palmanova, Città Unesco, parla non solo dell’impegno e della passione dei titolari nel perseguire un obiettivo che dà valore al loro lavoro, arricchendo con gusto e competenza l’offerta di accoglienza, ma racconta anche di quanto il Friuli Venezia Giulia sia diventato attrattivo per il turista italiano e per quello estero in questi ultimi anni». E come poteva mancare la lisciata di pelo ai titolari? «Un applauso alla famiglia Bon-Pez che ha creduto nell’attività imprenditoriale che ha fondato con non poco sforzo nel 2009, dopo aver acquistato un’abitazione privata della cittadina nel 2007 – ha ricordato Bini -. Da quelle prime cinque stanze, la struttura è cresciuta costantemente, con due successivi ampliamenti sul numero delle camere, per arrivare quest’anno a un ulteriore passo avanti con l’inaugurazione di una nuova parte dell’hotel, costituita da una palazzina adiacente il corpo centrale, peraltro risalente come costruzione alla fondazione di Palmanova. Uniamo, insomma, la storia al turismo, in un connubio virtuoso, che fa bene al nostro territorio. Per questo non è mancato l’appoggio della Regione». Il passaggio su: “Da quelle stanze…” evoca un testo di Claudio Lolli, non proprio un augurio.